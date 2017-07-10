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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

فرماندار شهرستان زنجان:

۷ منطقه به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی در زنجان وجود دارد

۷ منطقه به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی در زنجان وجود دارد

زنجان-فرماندار شهرستان زنجان گفت: در زنجان ۷ منطقه به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی وجود دارد که در این مناطق باید در زمینه ساخت کتابخانه بیشتر تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان زنجان افزود: باید به اطلاعات مردم عمق‌بخشی داده شود و اگر مردم به سمت کتاب نمی‌روند به هر طریقی کتاب را به سمت مردم ببریم تا سطح آگاهی آن‌ها را عمق ببخشیم.

وی ادامه داد: رویکرد جدید انجمن کتابخانه‌های عمومی بر اساس دانش‌محوری است و در مسیر تولید معرفت حرکت می‌کند و یکی از مشکلاتی که در زمینه کتابخوانی و ترویج آن وجود دارد این است که جامعه اکنون به سمت سطحی‌نگری حرکت می‌کند و مردم با حجم زیادی از اطلاعات عمومی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر این حجم اطلاعات سطحی است و عمق کمی دارد.

بیات در زنجان ۷ منطقه به عنوان سکونت‌گاه غیررسمی داریم،: در این مناطق باید در زمینه ساخت کتابخانه بیشتر تلاش کنیم که در حال حاضر در اسلام‌آباد و بی‌سیم برآوردی که شده است در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال باید فراهم شود.

فرماندار شهرستان زنجان گفت: در تولید محتوا نیز باید سعی کنیم حقوق شهروندی و اطلاعات حقوقی را به نوعی به مخاطبان تزریق کنیم و زندگی مدرن امروز افراد جامعه را به سمت آپارتمان‌نشینی سوق داده است اما متاسفانه در زمینه فرهنگ آن کار نکرده است و همین امر موجب بسیاری از مشکلات در زمینه آپارتمان‌نشینی شده است.

بیات افزود: خیلی از مساجد ما در حال حاضر خالی هستند و جز ایام محرم هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. این موضوع به معنای این نیست که مسجد را انکار کنیم ولی مسجد در جای خود اهمیت پیدا می‌کند.

وی افزود: در سطح استان باید تولید کتاب به عنوان یکی از شاخصه‌های ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی قرار بدهیم و تعداد مولفان و ناشران و مترجمان را در سطح استان به دست بیاوریم و نقش تولید و توزیع کتاب را در فرهنگ کتابخوانی بررسی کنیم.

کد مطلب 4027032

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