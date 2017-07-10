به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان زنجان افزود: باید به اطلاعات مردم عمقبخشی داده شود و اگر مردم به سمت کتاب نمیروند به هر طریقی کتاب را به سمت مردم ببریم تا سطح آگاهی آنها را عمق ببخشیم.
وی ادامه داد: رویکرد جدید انجمن کتابخانههای عمومی بر اساس دانشمحوری است و در مسیر تولید معرفت حرکت میکند و یکی از مشکلاتی که در زمینه کتابخوانی و ترویج آن وجود دارد این است که جامعه اکنون به سمت سطحینگری حرکت میکند و مردم با حجم زیادی از اطلاعات عمومی روبهرو هستند و از طرف دیگر این حجم اطلاعات سطحی است و عمق کمی دارد.
بیات در زنجان ۷ منطقه به عنوان سکونتگاه غیررسمی داریم،: در این مناطق باید در زمینه ساخت کتابخانه بیشتر تلاش کنیم که در حال حاضر در اسلامآباد و بیسیم برآوردی که شده است در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال باید فراهم شود.
فرماندار شهرستان زنجان گفت: در تولید محتوا نیز باید سعی کنیم حقوق شهروندی و اطلاعات حقوقی را به نوعی به مخاطبان تزریق کنیم و زندگی مدرن امروز افراد جامعه را به سمت آپارتماننشینی سوق داده است اما متاسفانه در زمینه فرهنگ آن کار نکرده است و همین امر موجب بسیاری از مشکلات در زمینه آپارتماننشینی شده است.
بیات افزود: خیلی از مساجد ما در حال حاضر خالی هستند و جز ایام محرم هیچ استفادهای از آن نمیکنند. این موضوع به معنای این نیست که مسجد را انکار کنیم ولی مسجد در جای خود اهمیت پیدا میکند.
وی افزود: در سطح استان باید تولید کتاب به عنوان یکی از شاخصههای ترویج فرهنگ کتابخوانی قرار بدهیم و تعداد مولفان و ناشران و مترجمان را در سطح استان به دست بیاوریم و نقش تولید و توزیع کتاب را در فرهنگ کتابخوانی بررسی کنیم.
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