بیش از ۹۰ درصد آب های زیرزمینی گلستان برداشت شد/ عبور از خط قرمز

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در بهره برداری از آب های زیرزمینی استان گلستان از خط قرمزها هم عبور کرده ایم و بالای ۹۰ درصد برداشت شده و در شرایط مطلوبی به سر نمی بریم.

وی گفت: بارندگی ها در سال آبی امسال تا این مقطع زمانی ۳۴۳ میلی متر است در حالی که سال گذشته در همین زمان ۵۴۲ میلی متر بارندگی داشتیم و در متوسط دراز مدت این رقم ۴۲۶ میلی متر است که نشان از کاهش نزولات دارد.

وی ادامه داد: ما نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد و نسبت به درازمدت ۱۹ درصد کاهش نزولات داشتیم، براین اساس آبی که در پشت سدها توانستیم ذخیره کنیم ۶۶ میلیون متر مکعب است که ۲۴ درصد مخازن سدها را در بر می گیرد در حالی که سال گذشته در همین مقطع زمانی ۱۸۰ میلیون متر یعنی حدود سه برابر وضعیت فعلی بوده است.

نظری بیان کرد: ما همچنین کاهش روان آب ها را در رودخانه های استان شاهد هستیم و تغییر اقلیم و خشکسالی باعث این کاهش شدهه اند.

وی گفت: در رودخانه اترک، نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش و نسبت به درازمدت ۷۸ درصد، در زرین گل نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش و نسبت به دراز مدت ۵۸ درصد، در گرگان رود هم به ترتیب ۴۰ و ۶۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته و در دراز مدت را در روان آب ها شاهد بودیم.

گلستان وارد تنش آبی شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: کشورهایی که بالای هزار و 700 متر مکعب سرانه داشته باشند کشورهای بدون تنش هستند، آنهایی که هزار متر مکعب سرانه داشته باشند وارد تنش شدند و آنهایی که کمتر از ۵۰۰ متر مکعب باشند دارای بحران مطلق هستند و سرانه کشور ما هزار و 600 متر مربع و در استان گلستان هزار و 400 متر مربع است.

نظری خاطرنشان کرد: تقسیم بندی دیگری هم وجود دارد که اگر جوامعی تا ۴۰ درصد آب تجدیدپذیرشان را استفاده کنند دارای تنش نیستند، آنهایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد را استفاده کنند وارد تنش شده اند و مصرف بیش از ۶۰ درصد بحران است، در کشور ما ۸۶ درصد آب تجدیدپذیر را بهره برداری میکنیم و در استان گلستان این رقم ۷۶ درصد است.

وی افزود: پتانسیل منابع آبی ما دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون متر مکعب است که یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب سطحی و یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی است.

احداث سد اقدامی موثر برای استفاده بهتر از آب های سطحی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: ما توانستیم با احداث سد، آب بندان و موتور پمپ ها ۷۲ درصد آب سطحی را در اختیار خودمان قرار دهیم و چند سد هم در حال مطالعه داریم تا بتوانیم بخشی از فشار بر روی منابع آب های زیرزمینی را کمتر کنیم.

نظری افزود: هم اکنون سه سد از جمله، سد نرماب و سد چایلی را در دست احداث داریم و همچنین دو سد دیگر هم در دست اقدام هستند.

وی تصریح کرد: سد نرماب بزرگترین سدی است که در استان در حال احداث است و ۱۹۰ میلیون متر مکعب حجم تنظیمی می تواند داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: سد نرماب آب شرب چهار شهر و ۱۳۰ روستا را تأمین خواهد کرد که پایاب آن هم آبیاری زراعی خواهد بود و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و از ماده ۵۶ اجرا میشود.

نظری ادامه داد: نرماب تنها سدی است که با ساخت مخزن ۵۰ درصد آن بهره برداری می شود و اگر مشکل تأمین اعتبار حل شود سال ۹۷ آبگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: تخصیص اعتبار سه سد از وزارت نیرو گرفته شده که اگر مشکل زیست محیطی آن برطرف شود احداث آن شروع خواهد شد.

وی یادآور شد: در پایاب سد کبودال ۹۲.۲ میلیون یورو وام گرفتیم و اسناد آن هم فروخته شده و بیشتر از ۵۰ پیمانکار از سراسر دنیا در مناقصه شرکت کردند که اکنون مشغول ارزیابی هستیم تا پیمانکار را انتخاب کنیم.

مدیریت مصرف بهترین راه حل برای بحران کم آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه در مصرف آب باید به سمت فرهنگ سازی برویم، اظهار کرد: در شهر گرگان میانگین ۲۷۰ لیتر مصرف آب در شبانه روز برای هر فرد داریم در حالی که این عدد در دنیا ۱۴۰ الی ۱۵۰ است.

نظری افزود: امیدواریم با استفاده از تولید شیرآلات پدالی، اهرمی و الکترونیکی و در اختیار گذاشتن آنها به مردم، گام ارزنده ای در کاهش مصرف برداریم، همچنین باید به سمت شیرین سازی آب دریا برویم که مجوز آن را گرفته ایم و در اطراف بندرترکمن در آب زیرزمینی شور در حال اجرا است.

وی در خصوص چاه های استان گفت: تمامی چاهها اعم از مجاز و غیر مجاز آمار برداری شده است، چاه هایی که حفر آن قبل از سال ۸۵ باشد اگر در منطقه ممنوعه نباشد باید تعیین تکلیف شود و چاه های پس از سال ۸۵ باید بسته شوند.

وی در پایان از کشاورزانی که از آبه ای سطحی استفاده میکنند خواست تا سطح زیرکشت خود را تا ۵۰ درصد کاهش دهند در غیر این صورت متحمل خسارت های ناشی از کم آبی خواهند شد.