بسیاری از پژوهشهای ما مأموریت گرا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث الیاسی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه رازی کرمانشاه علی رغم اینکه از نظر ایجاد آموزشی سابقه کمتری دارد، رشد چشمگیری را در این دانشگاه می بینیم که رتبه یازدهم برای این دانشگاه بسیار ارزشمند است.

الیاسی با توجه به مسئولیت سنگین در دانشگاه و حوزه پژوهش اظهار داشت: به زبان عامیانه بگویم هزینه تحصیل همه ما را آن پیر زن گیلانغربی و آن کودک سیستان بلوچستانی میدهد، ما چکار کرده ایم؟ برای جامعه ومردمان، آسیب های اجتماعی، نرخ بیکاری حدود ۲۲در صد در استان، واقعیت این است که دولت، شما به عنوان فرهیخته وما به عنوان افراد اجرایی مسئولیت هایی در این سیستم داریم.

رئیس سازمان برنامه وبودجه استان کرمانشاه در ادامه سخنانش افزود: میزان وابستگی سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر از ۲۰درصد نیست که بایستی در چارچوب واقعیت و نظام که جمهوری تعریف کرده است برسیم وبرای این امر لازم است با جدیت بیشتر کار کنیم وگذرپیدا کنیم در دانشگاه های نسل اول و دوم و فقط بحث آموزش را نبینیم.

الیاسی با اشاره به تدریس بعضی از جزوات در دانشگاه ها که مربوط به تدریس در ۲۰ سال پیش می باشد، تاکید کرد: بسیاری از وظایف در استان و کشور موجب سر افکندگی وشرمساری است، نیاز است از سیستم دانشگاهی گذر کنیم و به سمت دانشگاه کار آفرینی برویم، در سطح استاندارد های بین المللی تولید کنیم و پژوهش های ما بایستی تقاضا محور باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش نقاط ضعف را در تصمیم گیری نبود یک نظام پژوهشی وکاربردی دانست و افزود: بسیاری از پژوهشهای ما مأموریت گرا نیستند و لازم است سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت علوم یک برنامه ریزی مجدد و بازنگری داشته باشد.

الیاسی بیان کرد: فعالیتها در نیمه دوم ۷۰ و دهه اول ۸۰ خوب بود که متاسفانه متوقف شده است، که باعث تاسف است.