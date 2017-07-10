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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

رعایت موارد حفاظتی در واحدهای تجاری نقش مهمی در کاهش سرقت دارد

رعایت موارد حفاظتی در واحدهای تجاری نقش مهمی در کاهش سرقت دارد

شهرکرد- فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: رعایت موارد حفاظتی در واحدهای تجاری و مسکونی نقش مهمی در کاهش سرقت دارد.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مبارزه با سرقت و افزایش امنیت در جامعه از مهمترین اهداف نیروی انتظامی است، عنوان کرد:  نیروی های انتظامی با نظارت ها وفعالیت شبانه روزی خود در مسیر ایجاد امنیت در جامعه گام بر می دارند.

وی با اشاره به راهکاری پیشگری از سرقت،  عنوان کرد: باید از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از سرقت و افزایش امنیت بهره برد.

وی عنوان کرد: افزایش آگاهی مردم در زمینه پیشگری از سرقت از مهمترین برنامه های نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

چهارمحال وبختیاری یکی از استان های دارای امنیت بالای کشور است

وی تصریح کرد:استان چهارمحال وبختیاری یکی از استان های دارای امنیت بالا در سطح کشور است و هم اکنون با تلاش نیروهای انتظامی در این استان سرقت کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: مردم باید به هشدارهای نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری از سرقت توجه داشته باشند.

کد مطلب 4027041

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