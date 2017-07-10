کلینیک سیار دامپزشکی و دامپروری در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین جویبان ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان بدون هرگونه موازی کاری بازوی علمی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان های مرتبط با کشاورزی است.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی در سال ۹۳ تأسیس شده است و جامعه هدف مهندسین کشاورزی هستند، بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۳ شبکه علمی سازی کشاورزی یا هسته فلاحی در سطح پایگاه های مقاومت بسیج روستایی در حال فعالیت هستند.

وجود پنج کانون بسیج کشاورزی در سطح استان

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، ترسیم الگوی اسلامی و ایرانی یک مهندس کشاورزی تراز انقلاب اسلامی و کمک به کارآمدی نظام و متولیان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را از جمله وظایف این سازمان عنوان کرد و گفت: در این راستا بدون موازی کاری و با همکاری و همیاری سایر نهادها نسبت به روان سازی حرکت ها و انجام مأموریت ها اقدامات بسیاری در سطح استان انجام می دهیم.

جویبان از وجود پنج کانون بسیج کشاورزی در سطح استان خبر داد و گفت: این کانون ها در شهرستان های بیرجند، طبس، قاین، نهبندان و فردوس فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه این سازمان در آموزش تخصصی کشاورزان در سطح استان در قالب طرح بسیج همگام با کشاورز کمک های بسیار بزرگی در سطح استان انجام داده است، گفت: در این طرح برنامه های کاربردی و مورد نیاز کشاورزان در سطح استان را در اختیار کانون های بسیج مهندسین کشاورزی قرار می دهیم و این طرح در تمامی شهرستان ها در حال فعالیت است.

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اضافه کرد: با اجرای این طرح در سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی بودیم.

عضویت ۷۰۰ نفر در بسیج مهندسین

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی یکی دیگر از اقدامات این سازمان را ایجاد مزارع الگویی در سطح استان دانست و افزود: جامعه هدف ما حدود دو هزار نفر هستند و تعداد اعضای عضو بسیج مهندسین نیز حدود ۷۰۰ نفر هستند.

جویبان با بیان اینکه ۳۳ درصد از فعالیت های اقتصادی استان مربوط به بخش کشاورزی بوده از این رو کشاورزی محور اساسی توسعه استان است، بیان داشت: در بخش کشاورزی هم تولید و هم زنجیره های تولیدی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم تولید را افزایش دهیم اشتغال را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی و دامپروری جزو صنایع پاک معرفی می شود، افزود: با رونق و ایجاد فضای کسب و کار در حوزه دامپروری می توانیم درآمدزایی خوبی را در سطح استان داشته باشیم.

وی با اشاره به وجود قابلیت ها و ظرفیت های مغفول بسیاری در خراسان جنوبی، عنوان داشت: نیروی انسانی کافی، انرژی خورشیدی، زمین کافی و منابع، همچنین مزیت های نسبی نیز برای تولیدات کشاورزی در سطح استان از جمله رتبه نخست در زمینه اناب و زرشک رتبه دوم در زمینه زعفران و رتبه پنجم در زمینه تولید گل نرگس و وجود چرخه کامل تولیدات گوشت مرغ و محصولات غنی از جمله این ظرفیت ها است.

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی ادامه داد: در صورت فعال سازی این ظرفیت ها می توانیم با توجه به منابع آبی و خاکی که داریم از این ظرفیت ها استفاده کنیم و سبب افزایش درآمدزایی در استان شویم.

علمی کردن بیابان زدایی

جویبان بیان داشت: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی در راستای علمی کردن کشاورزی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی در سطح پایگاه های مقاومت روستایی طرح بسیج همگام با کشاورز اجرا می شود.

وی، علمی کردن بیابان زدایی را یکی دیگر از برنامه های این سازمان دانست و افزود: در این راستا با توجه به تولید نرم افزار های مورد نیاز در قالب طرح دستورالعمل های فنی لازم را در اختیار جامعه هدف قرار می دهیم تا بتوانیم در کنار دولت این معضل را برطرف کنیم.

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی از راه اندازی کلینیک صیار دامپزشکی و دامپروری در استان خبر داد و گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده قرار است در چهار استان کشور به عنوان پایلوت کلینیک صیار دامپزشکی و دامپروری فعالیت کنند که خراسان جنوبی نیز یکی از استان ها است.

جویبان با بیان اینکه در این راستا به زودی یک تیم ۱۸ نفره از اساتید دانشگاه تهران و دانش آموختگان رشته دامپزشکی این دانشگاه به خراسان جنوبی سفر خواهند کرد، بیان کرد: این گروها محرومیت های استان را در حوزه دامپروری بررسی خواهند کرد و همچنین در این حوزه توزیع دارو نیز انجام خواهد شد.