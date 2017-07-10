  1. هنر
  2. تئاتر
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان

«ماه پیشونی» به کودکان تخفیف می‌دهد

«ماه پیشونی» به کودکان تخفیف می‌دهد

نمایش «ماه‌پیشونی» به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان با ارایه کارت ویژه مهد کودک‌ها،‌ پنجاه‌ درصد تخفیف برای بچه ها در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایشی «ماه‌پیشونی» به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، مصادف با درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده شهیر ایرانی و خالق «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» به مدت یک هفته برای مهدکودک‌ها تخفیف ویژه پنجاه درصد در نظر گرفته است.

نمایش عروسکی «ماه‌پیشونی»‌ نوشته ایوب آقاخانی، نمایش برگزیده دهمین دوره جشنواره بین‌المللی تهران - مبارک و تولید کارگاه عروسکی گروه تاتر معاصر است.

آزاده انصاری کارگردان نمایش پیش‌تر نمایش‌های «تنهاترین زیبای مرده»، «ماکوندو»، «برای سایه نوشتن‌ها»، «بی‌بی بیدل»، «خوشبختی‌های کوچک سوسک شدن» و... را به صحنه برده است.

نمایش «ماه‌پیشونی» از ۱۱ تیرماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس تاتر شهرزاد واقع در خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع رازی روی صحنه است.

کد مطلب 4027044
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها