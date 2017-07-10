به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایشی «ماهپیشونی» به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، مصادف با درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده شهیر ایرانی و خالق «قصههای خوب برای بچههای خوب» به مدت یک هفته برای مهدکودکها تخفیف ویژه پنجاه درصد در نظر گرفته است.
نمایش عروسکی «ماهپیشونی» نوشته ایوب آقاخانی، نمایش برگزیده دهمین دوره جشنواره بینالمللی تهران - مبارک و تولید کارگاه عروسکی گروه تاتر معاصر است.
آزاده انصاری کارگردان نمایش پیشتر نمایشهای «تنهاترین زیبای مرده»، «ماکوندو»، «برای سایه نوشتنها»، «بیبی بیدل»، «خوشبختیهای کوچک سوسک شدن» و... را به صحنه برده است.
نمایش «ماهپیشونی» از ۱۱ تیرماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس تاتر شهرزاد واقع در خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع رازی روی صحنه است.
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