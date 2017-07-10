مقام روس: سیاست مسکو در سوریه و اوکراین تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته بین الملل شورای روسیه گفت: روسیه سیاست هایش را در قبال سوریه و اوکراین تغییر نمی دهد و تحریم های آمریکا نیز تاثیر گذار نخواهند بود.

کوساچف با اشاره به توئیت اخیر ترامپ، گفت: سیاست ما در خصوص سوریه و اوکراین مشخص است و تغییر نمی کند. همچنین با فشار تحریم ها از سوی آمریکا تغییری نخواهد کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در توئیتر خود اعلام کرده بود که در دیدار دو جانبه اش با «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه درخصوص تحریم ها بحثی نداشته اند و تا زمانی که مسئله سوریه و اوکراین حل نشود، تغییری در رابطه مسکو و واشنگتن رخ نخواهد داد.