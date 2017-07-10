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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

استاد حوزه و دانشگاه:

دشمنان عفت زنان و غیرت مردان را نشانه گرفته اند

دشمنان عفت زنان و غیرت مردان را نشانه گرفته اند

قزوین- استاد حوزه و دانشگاه گفت: دشمنان اسلام با نشانه گرفتن عفت زنان و غیرت مردان در صدد تخریب باورهای دینی و سست کردن اعتقادات مذهبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده روز دوشنبه با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و امور بانوان تبلیغات اسلامی قزوین در  سالن اجتماعات اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

منیژه حکیم جوادی در این همایش اظهار کرد: پیامدهای حجاب به عنوان یک موضوع شخصی تلقی نمی شود بلکه در سطوح مختلف جامعه تاثیرگذار است به همین دلیل رعایت ان کمک به حفظ و تقویت حجاب در جامعه است.

وی افزود: بی توجهی به موضوع عفاف و حجاب موجب کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی شده و کاهش تعصبات دینی و غیرت و شرافت را خواهد داشت.

حکیم جوادی یکی از مهم ترین محورهای تهاجم فرهنگی تلاش برای تغییر سبک زندگی زنان ایرانی در موضوع عفاف و حجاب توسط شبکه های ماهواره ای است که متاسفانه حیا و عفت زنان و مردان را هم مخدوش کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: پرداختن به مسئله‌ حجاب و ضرورت الگوگیری از فرهنگ ناب فاطمی در عصر امروز، از عمده‌ترین ضرورت‌های فکری و فرهنگی است.

وی حجاب و عفاف را امری مهم و اساسی در جامعه اسلامی دانست که باید با استفاده از فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اهرم مهم بازدارنده از بی ‌حجابی و بد حجابی در رفع این معضل و مشکل تلاش کنیم و جامعه را به‌سمت تعالی رشد دهیم.

درپایان این مراسم از معصومه حمیدی که درپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم موفق به کسب رتبه‌ نخست رشته‌ قرائت شده بود تجلیل شد.

کد مطلب 4027049

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