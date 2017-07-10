دشمنان عفت زنان و غیرت مردان را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده روز دوشنبه با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و امور بانوان تبلیغات اسلامی قزوین در سالن اجتماعات اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

منیژه حکیم جوادی در این همایش اظهار کرد: پیامدهای حجاب به عنوان یک موضوع شخصی تلقی نمی شود بلکه در سطوح مختلف جامعه تاثیرگذار است به همین دلیل رعایت ان کمک به حفظ و تقویت حجاب در جامعه است.

وی افزود: بی توجهی به موضوع عفاف و حجاب موجب کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی شده و کاهش تعصبات دینی و غیرت و شرافت را خواهد داشت.

حکیم جوادی یکی از مهم ترین محورهای تهاجم فرهنگی تلاش برای تغییر سبک زندگی زنان ایرانی در موضوع عفاف و حجاب توسط شبکه های ماهواره ای است که متاسفانه حیا و عفت زنان و مردان را هم مخدوش کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: پرداختن به مسئله‌ حجاب و ضرورت الگوگیری از فرهنگ ناب فاطمی در عصر امروز، از عمده‌ترین ضرورت‌های فکری و فرهنگی است.

وی حجاب و عفاف را امری مهم و اساسی در جامعه اسلامی دانست که باید با استفاده از فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اهرم مهم بازدارنده از بی ‌حجابی و بد حجابی در رفع این معضل و مشکل تلاش کنیم و جامعه را به‌سمت تعالی رشد دهیم.

درپایان این مراسم از معصومه حمیدی که درپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم موفق به کسب رتبه‌ نخست رشته‌ قرائت شده بود تجلیل شد.