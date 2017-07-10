کشف سکه های عتیقه به ارزش ۷ میلیارد ریال در مانه و سملقان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حسین رختیانی اظهار کرد: در پی اعلام اینکه فردی با هویت معلوم قصد انتقال تعداد زیادی سکه عتیقه از یکی از شهرستان های همجوار و فروش در این شهرستان را دارد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

رختیانی افزود: ماموران پس از بررسی موضوع و با هدایت عملیاتی صورت گرفته از سوی اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند.

وی با اشاره به اینکه ماموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم شدند، گفت: در بازرسی از محل اختفای متهم تعداد ۷۶۰ عدد سکه عتیقه کشف شد.

وی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی قدمت سکه های کشف شده ۶۰۰ سال تخمین زده شده، بیان داشت: ارزش سکه های مکشوفه ۷ میلیارد ریال بر آورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با بیان اینکه متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مقامات قضایی شد، افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هرگونه قاچاق اشیاء عتیقه که ضربه سنگینی به فرهنگ کشور وارد می کند به شدت برخورد کرده و از شهروندان انتظار می رود به محض دریافت اینگونه اخبار موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.