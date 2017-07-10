به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حمیدرضا عابدی خرسند با اشاره به اتمام عملیات عمرانی تقاطع غیر همسطح شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: این پروژه در تقاطع بلوار جمهوری اسلامی با خیابان شهیدان محمودنژاد واقع شده که به منظور کاهش بار ترافیکی تقاطع و تکمیل رینگ بلوار جمهوری اسلامی اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ کلنگ زنی شد.

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم عنوان کرد: ‌ بلوار جمهوری اسلامی محور اصلی این پروژه است و در حقیقت مناطق چهار و دو را به یکدیگر وصل می‌کند با احداث این پل ارتباط ترافیکی بین مناطق شمال و جنوب محور جمهوری برقرار می‌شود؛ مسائل و مشکلات ترافیکی در این بخش به حدی بود که لازم بود تقاطع غیرهمسطح در این بخش راه اندازی شود.

عابدی خرسند خاطرنشان کرد: این پروژه باتوجه به برنامه زمان بندی در برخی از محدوده‌های زمانی به صورت سه شیفت فعال بوده که همین امر سبب شد روند اجرای این پروژه شتاب بیشتری داشته باشد.

وی به ویژگی‌های دیگر این پروژه اشاره کرد و گفت: کل عملیات خاکبرداری و خاکریزی حدود ۱۴۰ هزار متر مکعب و بتن ریزی پروژه ۳ هزار متر مکعب بوده عرشه روگذر به طول حدود ۱۹۰ متر و عرض ۲۰ متر با تعداد هشت پایه با ارتفاع متغیر پنج تا ۱۵. ۵ متر بنا شده است.

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم افزود: مدیریت شهری قم طی دو سال گذشته بر آن بوده تا با اجرای پروژه‌های عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و خدماتی توسعه پایدار شهری را در شهر کریمه اهل بیت (س) رقم بزند، رشد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی قم در مدت زمان مذکور نسبت به سالهای گذشته بسیار چشمگیر بوده؛ چرا که تمامی تمهیدات این مجموعه مدیریتی، بر اساس رویکردی عالمانه و دانایی‌محور استوار بوده و جهشی مطلوب را در توسعه شهری پدید آورد.

عابدی خرسند افزود: مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح شهدای مدافع حرم و رونمایی از کتاب مصور با عنوان «در حریم حرم» و آغاز عملیات اجرایی احداث ۸ مجموعه ورزشی در مناطق هشتگانه روز پنج‌شنبه ۲۲ تیرماه با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شهردار قم، اعضاء شورای اسلامی شهر و مدیران استان برگزار می‌شود.