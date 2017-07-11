استقلال نگران عدم تست پزشکی/ چهار مصدوم پیش از ورود به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پزشک استقلال با مدیریت و کادر فنی این تیم اختلاف نظر پیدا کرد و در نهایت از استقلال کنار رفت موضوع آسیب دیدگی های استقلال در طول فصل موضوع مهمی شد.

در واقع با بودن دکتر نوروزی در کنار استقلال همه می دانستند که به هر حال بهترین خدمات پزشکی به این تیم خواهد رسید اما حالا حتی اگر مصدومیت ها کاملا تصادفی و دیر علاج هم باشد به هر حال این روزها و آن اختلاف ها تداعی خواهد شد به ویژه آنکه استقلالی ها طبق اعلام نوروزی حتی یک نفرشان هم تست پزشکی ندادند و فقط قرارداد بستند.

نکته جالب توجه اما اینجاست که استقلال حتی پیش از ورود به لیگ برتر چهار مصدوم پیدا کرده است. از محسن کریمی و امید ابراهیمی بگیرید تا برسید به کشیدگی عضله پادوانی و البته زانوی ورم کرده جباری که او را از تمرینات بدنسازی و سنگین به تمرینات اختصاصی دور کرده است. باید دید نوروزی چه نکاتی را تا پایان فصل پیش‌بینی کرده که کنار کشیده است.