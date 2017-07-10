به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس صبح امروز دوشنبه اعلام کرد مهدی طارمی در پرسپولیس ماندنی است و این بازیکن به زودی برای حضور در اردوی سرخپوشان راهی اوکراین خواهد شد.

طارمی در این مدت تلاش زیادی برای گرفتن رضایتنامه از باشگاه پرسپولیس انجام داد تا به یک تیم اروپایی برود ولی به نظر می رسد برای رسیدن به این هدف ناکام مانده و حالا با اعلام باشگاه، در پرسپولیس ماندنی شده است.

با این حال پدر مهدی طارمی مدعی شد هدف اصلی این بازیکن از سفر به اوکراین موضوع دیگری است.

علیشاه طارمی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: تا جایی که بنده می دانم مهدی قرار است امشب راهی اوکراین شود و رضایتنامه اش را از پرسپولیس بگیرد.

وی در خصوص اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس در ایران هستند و طارمی می خواهد از چه کسی رضایتنامه بگیرد؟ تاکید کرد: آقای ترکاشوند در اوکراین هستند و قرار است با وی صحبت کند. اگر مهدی رضایت گرفت که جدا می شود وگرنه در همان اوکراین می ماند و با تیم تمرین می کند.