رشد ۱۳۰ درصدی مقالات داغ محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر محمد جواد دهقانی با اعلام اینکه سهم مقالات داغ کشور از کل مقالات داغ دنیا افزایش یافته است، گفت: در سال ۲۰۱۵ میلادی ایران ۲.۱درصد از مقالات داغ دنیا را تولید کرده بود که در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳.۵٪ و در سال۲۰۱۷ به ۴درصد رسیده است. البته آمار سال ۲۰۱۷ میلادی هنوز در حال کامل شدن است.

دهقانی اظهار داشت: تعداد مقالات داغ ثبت شده از جمهوری اسلامی ایران در پایگاه شاخص های اساسی علم در سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد ۲۳ مورد بود. این مقدار در سال ۲۰۱۶ به ۵۳ مورد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۷ این مقدار برابر با ۸ است که آن را به صورت نسبی و در مقایسه با کل مقالات دنیا در این سال بایستی مقایسه کرد.

وی اظهار داشت: تولید علم دنیا در پایگاه استنادی آی.اس.آی براساس کیفیت طبقه بندی می شود. بر همین اساس مقالات یک دهم درصد برتر دنیا در این پایگاه مشخص شده اند. این مقالات آنهایی هستند که از بیشترین میزان اثرگذاری در دنیای علم برخوردار بوده اند. در پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ESI) هر دو ماه یکبار مقالات یک دهم درصد برتر دنیا معرفی می شوند.

سرپرست ISC افزود: مقالات یک دهم درصد برتر با عنوان مقالات داغ نیز معرفی شده اند. اثربخشی این تولیدات از آن جهت اهمیت دارد که بیشترین تاثیر را در حوزه های علمی به همراه دارند. تعداد کل این مقالات ۲۸۱۵ مورد است و مربوط به دو سال اخیر می شوند. پایگاه شاخص های اساسی علم هر دو ماه یکبار به بررسی مقالات تولید شده در سطح بین المللی می پردازد و آنها را براساس میزان استنادهای دریافتی طبقه بندی می کند.

وی افزود: استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده در بین جوامع علمی هستند. مقالاتی که از لحاظ تعداد استناد در زمره مقالات یک دهم درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند از طریق این پایگاه معرفی می شوند.

دهقانی افزود: تعداد کل مقالات داغ دنیا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱۱۶ مورد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵۰۱ و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۹۸ مورد تاکنون گزارش شده است. البته همانگونه که ذکر شد در فواصل دوماهی یکبار این مقالات روزآمد شده و برحسب آن مقالات جدیدی به فهرست اضافه و مقالات قدیمی تر حذف می شوند.