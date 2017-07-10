به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بنچاری ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر اظهار داشت: توسعه و پیشرفت نیازمند تحول در علم است و برای این تحول به توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه نیاز داریم.

وی با تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت، خاطرنشان کرد: امروز در اکثر کشورهای پیشرفته اساتید دانشگاه با صنعت در ارتباط هستند و باید در راستای کارآفرینی و بهره وری این خلاء توسط دانشگاه برطرف شود.

مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اهمیت استارت‌آپ‌های دریایی در توسعه کارآفرینی، ادامه داد: امیدواریم در آینده استارت‌آپ‌های دریایی توسعه بیشتری یابد.

وی بیان کرد: ایجاد استارت‌آپ‌های دریایی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد کسب و کار داشته باشد.

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی بین دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت امضا شد.