به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بنچاری ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه امام خامنهای بوشهر اظهار داشت: توسعه و پیشرفت نیازمند تحول در علم است و برای این تحول به توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه نیاز داریم.
وی با تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت، خاطرنشان کرد: امروز در اکثر کشورهای پیشرفته اساتید دانشگاه با صنعت در ارتباط هستند و باید در راستای کارآفرینی و بهره وری این خلاء توسط دانشگاه برطرف شود.
مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اهمیت استارتآپهای دریایی در توسعه کارآفرینی، ادامه داد: امیدواریم در آینده استارتآپهای دریایی توسعه بیشتری یابد.
وی بیان کرد: ایجاد استارتآپهای دریایی میتواند نقش مهمی در ایجاد کسب و کار داشته باشد.
تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی بین دانشکده فنی و حرفهای امام خامنهای بوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت امضا شد.
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