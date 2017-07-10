به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی با بیان این که جشنواره نوجوان خوارزمی در شش محور و چهار سطح مدرسهای، منطقهای، استانی و کشوری، بین دانشآموزان متوسطه دوره اول برگزار میشود، اظهار داشت: ادبیات، علوم آزمایشگاه، زبانانگلیسی، پژوهش، دستسازهها و بازارچههای دانشآموزی محورهای این جشنواره را تشکیل میدهند.
امیدی بیان کرد: در سطح مدرسهای ۳۴ هزارو ۱۹۵ دانشآموز متوسطه اول شرکت داشتند و از این سطح در هر محور دو گروه دختر و دو گروه پسر شامل هشت هزار و ۳۰۰ نفر به مرحله منطقهای راه یافتند.
وی گفت: همچنین از سطح منطقهای یک گروه دختر و یک گروه پسر در هر محور شامل ۱۹۵ دانشآموز به مرحله استانی معرفی شدند.
وی افزود: از مرحله استانی در هر محور یک گروه شامل ۱۰ دانشآموز به مرحله کشوری که هفته آخر مردادماه ۹۶ در مشهد مقدس برگزار میشود راه یافتند.
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