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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد:

راهیابی ۱۰دانش‌آموز چهارمحالی به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

راهیابی ۱۰دانش‌آموز چهارمحالی به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ دانش‌آموز استان به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی با بیان این که جشنواره نوجوان خوارزمی در شش محور و چهار سطح مدرسه‌ای، منطقه‌ای، استانی و کشوری، بین دانش‌آموزان متوسطه دوره اول برگزار می‌شود، اظهار داشت:  ادبیات، علوم آزمایشگاه، زبان‌انگلیسی، پژوهش، دست‌سازه‌ها و بازارچه‌های دانش‌آموزی محورهای این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

امیدی بیان کرد: در سطح مدرسه‌ای ۳۴ هزارو ۱۹۵ دانش‌آموز متوسطه اول شرکت داشتند و از این سطح در هر محور  دو گروه دختر و دو گروه پسر شامل هشت هزار و ۳۰۰ نفر به مرحله منطقه‌ای راه یافتند.

وی گفت: همچنین از سطح منطقه‌ای یک گروه دختر و یک گروه پسر در هر محور شامل ۱۹۵ دانش‌آموز به مرحله استانی معرفی شدند.

وی افزود: از مرحله استانی در هر محور یک گروه  شامل ۱۰ دانش‌آموز  به مرحله کشوری که  هفته آخر مردادماه ۹۶ در مشهد مقدس برگزار می‌شود راه یافتند.

کد مطلب 4027067

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