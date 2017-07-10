۹ هزار و ۸۶۶ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا ۷۹ متخلف به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی بیان داشت: مردم از مصرف فراورده‌های خام دامی تهیه شده از مراکز بدون هویت و کشتار غیر مجاز دام اجتناب کنند.

بهمنش تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۶ هزارو ۶۱۳ مورد بازدید از دو هزار و ۷۱۸ مرکز بسته بندی، تولید، عرضه و نگهداری مواد خام دامی در سطح استان انجام شد.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و امکان افزایش شیوع انواع بیماریهای مشترک بین انسان و دام از قبیل تب مالت، بروسلوز و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از مصرف فرآورده‌های خام دامی تهیه شده از مراکز غیرمجاز کشتار دام و فاقد هویت اجتناب کنند.

بهمنش تاکید کرد: عرضه گوشت فاقد لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی و همچنین کشتار غیر مجاز دام به ویژه در مبادی ورودی برخی شهرهای استان و عرضه گوشت خارج از یخچال ممنوع است.

وی عرضه گوشت از پیش چرخ شده و عرضه مرغ و پای مرغ، جگر و سنگدان به صورت فله‌ای را ممنوع عنوان کرد وگفت: در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی استان تصریح کرد: با توجه به نقش فرآورده‌های خام دامی در سلامت و بهداشت عمومی جامعه، نظارت بر بازار و تمامی مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌ها اعم از مراکز بسته‌بندی گوشت و آلایش دامی، رستورانها، اماکن عرضه گوشت سفید و قرمز در سطح استان تشدید شده است.