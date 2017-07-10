به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منصوری‌نسب ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اهمیت تفاهم‌نامه‌ها در تعاملات بیشتر درون استانی، اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه با دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر نشان از اعتماد صنعت به دانشگاه فنی و حرفه‌ای است.

رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر اضافه کرد: ما باید از اقتصاد کرانه دریایی استان بوشهر نهایت استفاده داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش این دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه و پیشرفت جامعه، بیان کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای نقش و رسالت خود را به عنوان دانشگاه نسل سوم و کارآفرین در جامعه به اثبات رسانده است.

رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر با اشاره به اهمیت پژوهش بیان داشت: پژوهش باید استراتژیک باشد و دانش تولید ثروت و درآمد کند.

در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت، تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی فیمابین دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر امضا شد.