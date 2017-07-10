به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن این پیام آمده است:

دبیر کل محترم سازمان بدر و فرمانده دلاور حشد الشعبی عراق

برادر گرامی جناب آقای هادی العامری

سلام علیکم

آزادی شهر مهم، راهبردی و تاریخی موصل را که حاصل وحدت ملی، حمایت های مرجعیت، هوشمندی دولت و تلاش، ایثارگری و جانفشانی نیروهای مسلح و علی الخصوص نیروهای مردمی حشدالشعبی کشور عراق است را صمیمانه به جنابعالی، آحاد فرماندهان و تمامی برادران عزیزم در حشدالشعبی عراق تبریک عرض می نمایم.

بی تردید این پیروزی بزرگ و سرنوشت ساز نوید بخش شکست کامل و فروپاشی و محو فتنه تروریست های تکفیری در آن سرزمین بوده و ان شاء الله به فضل الهی و عنایت خاصه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) زمینه ساز استقرار امنیتی پایدار در منطقه و کشور عراق خواهد بود.

اینجانب سلامتی، سربلندی، شادکامی و توفیق روزافزون جنابعالی، آحاد ملت و دولت عراق و نیروهای مسلح مقتدر و حشدالشعبی شجاع این کشور را از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم .