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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

مدیرعامل شرکت برق گلستان خبر داد:

امضای تفاهم نامه نخستین نیروگاه خورشیدی در گلستان

امضای تفاهم نامه نخستین نیروگاه خورشیدی در گلستان

گرگان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از امضای تفاهم نامه احداث نخستین نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، علی اکبر نصیری اظهار کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود در گلستان  تفاهم نامه احداث نخستین نیروگاه خورشیدی در استان گلستان امضا شد.

نصیری در راستای اهداف این تفاهم نامه افزود: به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش تولید نیروی برق از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی این تفاهم نامه امضا شد.

وی به نقش ظرفیت ۳۰۰ روز آفتابی گلستان در این زمینه اشاره و تصریح کرد: برای نخستین بار احداث نیروگاه خورشیدی با قدرت ۲۵ مگاوات در مساحتی بالغ بر ۱۴ هکتار در منطقه داشلی برون توسط سرمایه گذار خارجی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان یاآور شد: همچنین به منظور تولید انرژی الکتریکی در محل مصرف، کاهش عوامل موثر در تلفات و کاهش قیمت تمام شده تولید برق، تفاهم نامه احداث دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی با قابلیت تولید همزمان برق و حرارت CHP امضا شد.

نصیری افزود: یکی از این نیروگاه ها توسط سرمایه گذار خارجی در سایت پرورش میگو در شهرستان گمیشان و نیروگاه دوم در شهرستان بندرگز احداث خواهد شد.

وی یکی از مزیت های مهم نیروگاه های CHP را راندمان ۹۰ درصدی آنها دانست و گفت:  این نوع نیروگاه ها در ازای تولید هر کیلو وات انرژی الکتریکی، دو کیلووات انرژی حرارتی تولید می کنند که از آن برای مصارف گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز استفاده می شود.

کد مطلب 4027084

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