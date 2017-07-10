به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در کنگره جهانی نفت در حضور سران و مقامات بلندپایه چندین کشور در مرکز کنگره استانبول گفت: اکنون ترکیه توسط کارشناسان انرژی به عنوان «راه ابریشم انرژی» نامگذاری شده است.

وی گفت: با اجرای نخستین فاز پروژه تاناپ ۶ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا قابل ارسال خواهد شد.



اردوغان در ادامه گفت: برای تامین تقاضای انرژی که طی ۱۰ سال گذشته دو برابر شده به تولید ۵۰ هزار مگاوات برق بیشتر نیاز داریم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: پروژه خط انتقال گاز تفلیس- باکو از جمهوری آذربایجان را انجام دادیم. حال نوبت پروژه تاناپ است. بدین ترتیب از طریق ترکیه گاز خاورمیانه و حاشیه خزر به اروپا منتقل خواهد شد. تا پایان ۲۰۲۰ این پروژه به اتمام می‌رسد.

وی افزود: «جریان ترک» یکی از مهمترین پروژه های تامین‌کننده گاز است. آماده ایم تا از طریق قراردادهای برد-برد پروژه‌های جدیدی در شرق مدیترانه و عراق را راه‌اندازی کنیم و در زمینه انرژی به تعادل و تحول چشمگیری دست بیابیم.

اردوغان گفت: سهم انرژی برق را ۱۰ درصد کاهش دادیم. در زمینه تولید انرژی داخلی به سطح بالایی دست یافته ایم. در زمینه منابع انرژی‌های تجدید پذیر بسیاری از کشورها از جمله اروپا را پشت سر گذاشتیم. پروژه انرژی خورشیدی ۱۰۰ مگابایتی قونیه نمونه ای از این موفقیت ما است.

وی افزود: در زمینه انرژی هسته ای نیز برنامه‌ریزی های لازم را انجام داده ایم. با بهره برداری از دو نیروگاه‌ سینوپ و آک‌کویو ۱۰درصد انرژی مورد نیاز را از این طریق تامین خواهیم کرد. در حال کار بر روی نیروگاه هسته ای سوم خود هستیم. در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و ارتباطات ماهواره ای نیز به اقدامات خود ادامه خواهیم داد.