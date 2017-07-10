به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان قم در سالن محراب مطهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حمزه علیه السلام گفت: این شخصیت بزرگ اسلام، از نظر معنوی و جسمانی در جایگاه بالایی در مکه قرار داشت در مسیر دفاع از نبی مکرم اسلام(ص) تلاش های بسیاری انجام داد و حتی پیش از اسلام آوردنش، حامی ایشان بود.
وی حضرت حمزه(س) را الگویی برای نسل جوان و ورشکاران معرفی کرد و گفت: آنچه که از نظر اسلام مورد تأیید است، گره خوردن روحیه پهلوانی با روحیه ورزشکاری است؛ در اسلام ورزش جدا از ارزشهای دینی معنایی ندارد.
امام جمعه قم افزود: باید ورزش را با ارزش گره بزنیم و در برنامه ریزیهایی که در این عرصه میشود، نباید از مسائل ارزشی قائل شد. دشمنان ما به دنبال این هستند که ورزشکاران از ارزشها دور باشند؛ چرا که این مسئله برای آنها خطرناک است.
وی ادامه داد: آنچه غرب در ورزش به دنبال آن است، دور شدن ورزشکاران از ارزشها و اخلاقیات است، چرا که آنها میدانند اگر کاری با ارزشهای دینی گره بخورد، ارزش مییابد و در این شرایط هر ورزشکاری مبلغ ارزشهای دینی میشود.
آیت الله سعیدی در ادامه با اشاره به تلاش جهان استکبار برای افت احیای ارزشهای دینی گفت: امروز شاهد هستیم که جامعه انسانی در ابعاد مختلف پیشرفتهای زیادی انجام داده است، ولی بشریت از نظر بیتوجهی به معنویات در جایگاه نامناسبی قرار دارد.
وی با بیان این که در گذشته شیطان هرگز جرئت نمیکرد طایفه شیطان پرستی ایجاد کند و بت پرستی را ترویج نمیکرد، ولی امروزه شاهد ترویج شیطان پرستی در جهان هستیم که نشان میدهد اوضاع بدی درحال رشد است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: در چنین دنیایی، تلاش در مسیر ترویج ارزشهای دینی اهمیت مضاعفی دارد و ورزش یکی از این عرصه هاست که باید به آن توجه نمود.
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