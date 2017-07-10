مصاحبه شفاهی داوطلبان ورود به حوزه علمیه استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا خدری از برگزاری مصاحبه شفاهی داوطلبان ورود به حوزه علمیه استان بوشهر خبر داد و گفت: این مصاحبه‌ ها با حضور اساتید مشاور و روان شناسی اعزامی از شهر مقدس قم انجام شد.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر تعداد افراد مصاحبه شونده را ۱۷۰ نفر عنوان کرد و ابراز داشت: این مصاحبه ها به مدت چهار روز از ۹ الی ۱۳ تیر ماه در مدارس علمیه استان صورت گرفت.

وی اضافه کرد: نتیجه نهایی افراد قبول شده پس از برگزاری هسته گزینش و بررسی پرونده داوطلبان اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام خدری مصاحبه های امسال را نسبت به سال های قبل با کیفیت تر ارزیابی کرد و اظهار داشت: در ارزیابی های اولیه نتایج بهتری نسبت به سال گذشته را شاهد بوده‌ایم.

گفتنی است آزمون ورودی حوزه علمیه استان بوشهر با شرکت ۳۰۰ نفر از داوطلبان در دو حوزه امتحانی بوشهر و کنگان روز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۶ برگزار شد که از این تعداد۱۷۰ نفر از داوطلبان در این آزمون قبول شدند و پس از تشکیل پرونده در مدارس علمیه استان آموزون مصاحبه شفاهی آنان به عمل آمد.

در حال حاضر هشت مدرسه علمیه در استان بوشهر دایر است که از این تعداد شش مدرسه بلند مدت و دو مدرسه هم کوتاه مدت است.