به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی آذرشب در جلسه با مدیر و معاونان حوزه علمیه استان بوشهر از برگزاری دوره میثاق طلبگی با حضور داوطلبان ورود به حوزه علمیه استان بوشهر برگزار می شود.

معاون تهذیب حوزه علمیه استان بوشهر تعداد افراد شرکت کننده در این دوره را ۱۵۰ نفر از داوطلبان ورود به حوزه علمیه استان عنوان کرد و اظهار داشت: این دوره در اردوگاه الغدیر در شهر خان زنیان استان فارس برگزار خواهد شد.

وی مدت زمان برگزاری این دوره را هفت روز عنوان کرد و ابراز داشت: ۲۵ نفر از اساتید و کادر مدیریتی حوزه علمیه استان در این دوره حضور دارند و روزانه ۱۲ کلاس آموزشی برای چهار گروه برگزار و موضوعاتی همچون رسم طلبگی، اخلاق و آداب طلبگی، آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه در آن آموزش داده می شود.

معاون تهذیب حوزه علمیه استان بوشهر به برخی برنامه های جانبی این دوره اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم ایام دهه کرامت، زیارت حضرت احمد بن موسی(ع)، جلسات درس اخلاق با حضور اساتید اخلاق، برپایی غرفه فروش لباس طلبگی(عبا و پیراهن)، جلسات پرسش و پاسخ، دعا خوانی، برپایی نمازهای جماعت، شبی با شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و قرآنی، جلسات بصیرت سیاسی، نرمش صبحگاهی و و پخش فیلم سینمایی با موضوع طلبگی از مهمترین برنامه های تدارک دیده شده برای این دوره است.

حجت الاسلام آذرشب با بیان اینکه مجموعاً ۱۰ حلقه معرفتی در این دوره به صورت روزانه نکات تهذیبی و آموزشی را به داوطلبان ورود به حوزه انتقال می دهند خاطرنشان کرد: افراط و تفریط در امور آموزشی و تهذیبی در حوزه، نظم در حوزه، اولویت دادن به دغدغه های ورودی های جدید و اصلاح بینش نسبت به حوزه را از جمله موضوعات حلقه های معرفتی این دوره است.

وی اضافه کرد: به منظور ارزیابی دوره، سه فرم در زمینه های حلقه های معرفتی، کلاس های آموزشی، و فعالیت های فوق برنامه بین داوطلبان ورود به حوزه توزیع می شود که در پایان دوره از آنها تحویل گرفته خواهد شد.