آزمون مصاحبه و تلاوت ششمین دوره ارزیابی در بخش مدرسان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی قرآن این هفته نیز میزبان شرکت‌کنندگان در ششمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم (واقع در بزرگراه رسالت ـ روبروی مصلی ـ مجتمع امام خمینی «ره» ـ ساختمان ۱۴) می‌باشد.

آزمون مصاحبه و تلاوت مدرسان قرآن، این هفته روزهای ۲۲و ۲۳ تیرماه برگزار خواهد شد. آزمون ورودی ششمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم در بهمن ماه سال ۹۵ برگزارشد که از ۱۹۶ شرکت کننده در این دوره ۱۶۶ نفر امتیاز حد نصاب لازم را جهت حضور در این مرحله بدست آوردند، از این تعداد ۱۱۰ نفر در بخش قاریان در سطوح ۱ تا ۴ در هفته‌ای که گذشت مورد مصاحبه و ارزیابی قرار گرفتند.

همچنین ۵۶ نفر از شرکت کنندگان روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در سطوح ۱ تا ۴ در گرایش های مختلف در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در بخش مدرسان مورد مصاحبه و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

۳۲ نفر از مدرسان شرکت کننده را بانوان قرآنی کشورمان تشکیل می دهند.

داوری تلاوت‌ها روزهای ۲۸، ۲۹و۳۰ تیرماه سال جاری با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان مبرز انجام می‌شود.