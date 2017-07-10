تنها اوکراین موضوع دیدار سران آلمان، فرانسه و روسیه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «اشتفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که در دیدار سه جانبه «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه، «آنگلامرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، منحصرا در مورد عادی سازی اوضاع در اوکراین بحث شد و دیگر موضوعات مطرح نشد.

زایبرت در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار سه جانبه سران آلمان، روسیه و فرانسه مسئله دیگری به جز بحران اوکراین مطرح شده است، گفت: خیر، این دیدار سه جانبه به طور کامل در مورد اوضاع بحران اوکراین و عادی سازی شرایط در این کشور، برگزار شد.

رهبران سه کشور روسیه، اوکراین و فرانسه در حاشیه نشست اخیر جی ۲۰ در هامبورگ در طی یک صبحانه کاری، به بحث و تبادل نظر با یکدیگر نشستند.