  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

سخنگوی دولت آلمان:

تنها اوکراین موضوع دیدار سران آلمان، فرانسه و روسیه بوده است

تنها اوکراین موضوع دیدار سران آلمان، فرانسه و روسیه بوده است

سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که در دیدار سران روسیه، آلمان و فرانسه فقط در مورد مسئله بحران اوکراین بحث و تبادل نظر، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «اشتفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که در دیدار سه جانبه «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه، «آنگلامرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، منحصرا در مورد عادی سازی اوضاع در اوکراین بحث شد و دیگر موضوعات مطرح نشد.

زایبرت در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار سه جانبه سران آلمان، روسیه و فرانسه مسئله دیگری به جز بحران اوکراین مطرح شده است، گفت: خیر، این دیدار سه جانبه به طور کامل در مورد اوضاع بحران اوکراین و عادی سازی شرایط در این کشور، برگزار شد.

رهبران سه کشور روسیه، اوکراین و فرانسه در حاشیه نشست اخیر جی ۲۰ در هامبورگ در طی یک صبحانه کاری، به بحث و تبادل نظر با یکدیگر نشستند.

کد مطلب 4027094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها