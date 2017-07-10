برگزاری اردوی جهادی مبارزه با سن گندم در ۲۰۰ روستای استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) همدان، محمد کرمی با اشاره به اقدامات بسیج مهندسین در زمینه کشاورزی و اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» اظهار داشت: این طرح در راستای ارتقای بهره ‌وری و افزایش میزان تولید در واحد سطح، افزایش دانش و به کار بستن روش‌های علمی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی اجرا می شود.

وی اعزام کارشناسان بسیج مهندسین کشاورزی در قالب اردوهای جهادی را در راستای تحقق اهداف بسیج مهندسین دانست و در خصوص مهم ترین اثر اردوها برای بسیجیان عنوان کرد.

وی از برگزاری اردوهای جهادی در ۲۰۰ روستای استان همدان خبر داد و بیان داشت: برای این منظور ۱۰۰ نفر از کارشناسان بسیج مهندسین کشاورزی به مدت ۲۰ تا ۳۰ روز در استان مشغول به فعالیت بوده و خدمات مشاوره ای و مباحث فنی به کشاورزان روستایی در زمینه زارعی و باغی ارائه دادند.