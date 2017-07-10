کلاهبرداری ۴۰ میلیارد ریالی از سرمایه داران بیرجندی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار مجید شجاع اظهارکرد: تعدادی از سرمایه داران بیرجند با طرح شکایتی عنوان کردند که جوان ۲۵ سالهای به آنها مراجعه و در طرح دوستی ۶ ماهه با آنها خود را فردی مطرح در زمینه صادرات پسته معرفی کرده است.
وی ادامه داد: این فرد برای جلب اطمینان خاطر شاکیان طرح نوینی در قالب پسته رنگی برای اولین بار در کشور به طعمههای خود شناسانده است.
سردار شجاع افزود: پس از شناسایی متهم پرونده در دستور کار کارآگاهان آگاهی قرار گرفت که با تعقیب و مراقبت چند روزه فرد تحت نظر در شرکت خود دستگیر شد.
وی ادامه داد: بررسیهای تخصصی نشان داد این شرکت فقط روی برگه به ثبت رسیده است و متهم ۲۵ ساله با طرح دوستی و نزدیک شدن به ۸ شاکی پرونده خود را مدیرعامل شرکت معرفی میکرد و این که صادرات پسته رنگی در ایران به شرکت او متعلق است.
وی ادامه داد: هشت سرمایه دار هم خام حرفهای این متهم میشوند و ۴۰ میلیارد ریال پول نقد به حساب وی واریز میکنند به امید این که در سود آن شریک شوند.
سردار شجاع عنوان کرد: بعد از مدتی که سرمایه گذاران برای پی گیری وضعیت محمولههای صادر شده به شرکت مراجعه میکنند متهم ۲۵ ساله با نشان دادن ایمیلهای جعلی مبنی بر این که افرادی در روسیه و هلند محمولهها را دریافت کردهاند و به زودی پول به حساب شرکت واریز میشود موضوع را برای سرمایه گذاران شرکت تشریح میکند.
وی تصریح کرد: یکی از شاکیان وقتی با حرفهای متناقض مدیر عامل شرکت مواجه میشود موضوع را از طریق قانونی پی گیری میکند که مشخص میشود شرکت فقط بر روی کاغذ به ثبت رسیده است و هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارد بنابراین دیگر سرمایه گذاران را مطلع میکند که زوایای پنهان کلاهبرداری توسط کارآگاهان آگاهی برملا میشود.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده و به دستور قاضی روانه زندان شد.
نظر شما