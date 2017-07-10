  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

فرمانده انتظامی تنگستان:

۲۷۰۰ عینک آفتابی و طبی گران‌قیمت قاچاق در تنگستان توقیف شد

۲۷۰۰ عینک آفتابی و طبی گران‌قیمت قاچاق در تنگستان توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از کشف محموله قاچاق عینک طبی و آفتابی به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبه قرارگاه مبارزه با قاچاق استان در خصوص برخورد با قاچاقچیان عمده و شاخص کالا، ماموران انتظامی در محور ساحلی با رصد اطلاعاتی در یک عملیات هدفمند با کنترل خودروهای عبوری در این محور یک خودرو سواری حامل کالا را متوقف کردند.

وی گفت: با توقف خودرو و بازرسی ماموران انتظامی ۲ هزار و ۷۱۳ عینک آفتابی و طبی گرانقیمت که به صورت قاچاق و از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده بود کشف شد.

این مقام انتظامی اعلام داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد و اموال مکشوفه برای سیر مراحل به مقر قانونی منتقل شد.

کد مطلب 4027102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها