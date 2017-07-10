به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبه قرارگاه مبارزه با قاچاق استان در خصوص برخورد با قاچاقچیان عمده و شاخص کالا، ماموران انتظامی در محور ساحلی با رصد اطلاعاتی در یک عملیات هدفمند با کنترل خودروهای عبوری در این محور یک خودرو سواری حامل کالا را متوقف کردند.

وی گفت: با توقف خودرو و بازرسی ماموران انتظامی ۲ هزار و ۷۱۳ عینک آفتابی و طبی گرانقیمت که به صورت قاچاق و از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده بود کشف شد.

این مقام انتظامی اعلام داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد و اموال مکشوفه برای سیر مراحل به مقر قانونی منتقل شد.