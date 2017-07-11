  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۸:۴۰

حسین مسافرآستانه در گفتگو با مهر:

پردیس تئاتر تهران مستقل می‌شود/ فعالیتی فراتر از فرهنگسراها

پردیس تئاتر تهران مستقل می‌شود/ فعالیتی فراتر از فرهنگسراها

مدیر پردیس تئاتر تهران اعلام کرد که چارت تخصصی جدیدی برای این مجموعه تئاتری در حال آماده سازی و تدوین است تا استقلال مدیریتی داشته باشد.

حسین مسافرآستانه مدیر پردیس تئاتر تهران درباره برنامه ریزی های مدنظر برای فعالیت حرفه ای و تخصصی این مجموعه تازه تأسیس تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار نیست که پردیس تئاتر تهران مانند فرهنگسراها فعالیت کند بلکه هدف این است که به عنوان مرکز تخصصی تئاتر در فرآیند تولید و اجرای تئاتر فعال باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پردیس تئاتر تهران برنامه های هر فصل خود را به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران پیشنهاد و از آن ها دفاع می کند تا تصویب و ردیف بودجه داشته باشند.

این مدیر تئاتری با بیان اینکه رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران قول داده تا برای پردیس تئاتر تهران چارتی تخصصی به تصویب برسد، اظهار کرد: طبق این چارت تخصصی که لازمه اش اساسنامه و آیین نامه ای است که در دست تدوین است، استقلال مدیریت پردیس تئاتر تهران در زیرمجموعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تعریف می شود تا در دوره های مختلف مدیریت، با آن سلیقه ای برخورد نشود.

مسافرآستانه با اشاره به اینکه فاز مطالعاتی این چارت تخصصی سپری شده است، تأکید کرد: بر اساس این چارت تخصصی وضعیت بودجه ها، برنامه ریزی ها و نتیجه فرآیند تولید و اجرای تئاتر در پردیس تئاتر تهران بسیار خوب خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه این چارت تا یک ماه دیگر آماده خواهد شد، یادآور شد: البته با توجه به تغییراتی که در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و همچنین شورای شهر ایجاد می شود، نمی دانیم وضعیت این چارت چه خواهد شد ولی با تغییر مدیریت ها، کار خود را برای تبیین این چارت تخصصی ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 4027109
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها