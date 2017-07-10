به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی ظهر دوشنبه در نشست با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر با گرامیداشت فرارسیدن هفته تامین اجتماعی اظهار داشت: گستردگی و فعالیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال های اخیر بسیار متفاوت شده است.

وی در ادامه افزود: سازمان تامین اجتماعی ماهانه در سطح کشور بالغ بر ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید پرداختی داشته باشد که از این میزان ۵ هزار ۲۰۰مربوط به مستمری، دو هزار میلیارد درمان و هزار میلیارد صرف هزینه‌های سایر می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سه چالش در کشور وجود دارد که شامل بحران آب، محیط زیست و صندوق بیمه‌ای است.

خسروانی در ادامه تصریح کرد: بحران محیط زیست و آب را می‌توان با برنامه‌ریزی رفع کرد اما رفع مشکل صندوق‌های بیمه‌ای بستگی به ضریب اشتغال دارد.

وی گفت: در سال های اخیر فعالیت خوبی در زمینه درمان توسط سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر صورت گرفته است که می‌توان به تجهیز بیمارستان سلمان فارسی، درمانگاه جم، دیر و گناوه و همچنین کلینیک دشتستان اشاره کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به برگزاری انتخابات اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تیم فعالی روی کار بیایند و کانون را پویا نگهدارند.

خسروانی عنوان کرد: تخصیص برخی از امکانات به بازنشستگان از جمله خدمات ویژه ارائه شده است که می‌توان به استفاده از مکان‌های ورزشی اشاره کرد.