  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:

امکانات بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر توسعه می‌یابد

امکانات بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر - مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: امکانات بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی ظهر دوشنبه در نشست با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر با گرامیداشت فرارسیدن هفته تامین اجتماعی اظهار داشت: گستردگی و فعالیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال های اخیر بسیار متفاوت شده است.

وی در ادامه افزود: سازمان تامین اجتماعی ماهانه در سطح کشور بالغ بر ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید پرداختی داشته باشد که از این میزان  ۵ هزار ۲۰۰مربوط به مستمری، دو هزار میلیارد درمان و هزار میلیارد صرف هزینه‌های سایر می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سه چالش در کشور وجود دارد که شامل بحران آب، محیط زیست و صندوق بیمه‌ای است.

خسروانی در ادامه تصریح کرد: بحران محیط زیست و  آب را می‌توان با برنامه‌ریزی رفع کرد اما رفع مشکل صندوق‌های بیمه‌ای بستگی به ضریب اشتغال دارد.

وی گفت: در سال های اخیر فعالیت خوبی در زمینه درمان توسط سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر صورت گرفته است که می‌توان به تجهیز بیمارستان سلمان فارسی، درمانگاه جم، دیر و گناوه و همچنین کلینیک دشتستان اشاره کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به برگزاری انتخابات اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تیم فعالی روی کار بیایند و کانون را پویا نگهدارند.

خسروانی عنوان کرد: تخصیص برخی از امکانات به بازنشستگان از جمله خدمات ویژه ارائه شده است که می‌توان به استفاده از مکان‌های ورزشی اشاره کرد.

کد مطلب 4027110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها