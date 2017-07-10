به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رهام رضایی بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۱شهری کنگان با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به کشف (۳۱ هزار عدد قرص و ۲۰کیلو پودر نیروزا) از یک منزل مسکونی در شهر کنگان شدند.

این مقام انتظامی افزود: مالک این منزل در زمینه قاچاق کالا فعالیت داشته و با وارد کردن مواد نیروزا غیرمجاز و قاچاق و دپوی آن در منزل خود در فرصت مناسب اقدام به توزیع آن در سایر نقاط استان می کرد.

سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: ارزش مالی مواد نیروزای قاچاق کشف شده در منزل مذکور ۸۳۷ میلیون ریال برآورد شده و در این رابطه یک نفر دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از شهر وندان کنگانی خواست تا پلیس را در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق همراهی و همیاری کنند. و در صورت مشاهده موارد مشکوک با تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.