دست رد پلیس رشت به رشوه ۶ میلیون ریالی/سوداگران مرگ دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس گیلان، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان در تشریح این خبر گفت:ماموران انتظامی بخش لاکان شهرستان رشت در پی گزارشات مردمی مبنی بر تهیه و توزیع موادمخدر توسط فردی، با تحقیقات پلیسی از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند.

سرهنگ وهاب محسن نژاد افزود: ماموران انتظامی با مراجعه به محل، هفت متهم را حین استعمال و بسته بندی هروئین و تریاک دستگیر و مقداری موادمخدر به همراه سه عدد پایپ کشف کردند.

وی ادامه داد: استوار جواد عاشوری با رشوه شش میلیون ریالی یکی از متهمان برای رهایی از بزه انتسابی مواجه شده و ضمن رد رشوه، مراتب را در حضور همکاران خود صورتجلسه کرد.

سرهنگ محسن نژاد گفت:متهمان با صورتجلسه رد رشوه و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.