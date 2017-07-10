  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

پلیس گیلان اعلام کرد:

دست رد پلیس رشت به رشوه ۶ میلیون ریالی/سوداگران مرگ دستگیر شدند

دست رد پلیس رشت به رشوه ۶ میلیون ریالی/سوداگران مرگ دستگیر شدند

رشت- ماموران انتظامی شهرستان رشت با رد رشوه شش میلیون ریالی از عاملان توزیع و مصرف کنندگان مواد مخدر در این شهرستان، متهمان را به مراجع قضایی تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس گیلان، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان در تشریح این خبر گفت:ماموران انتظامی بخش لاکان شهرستان رشت در پی گزارشات مردمی مبنی بر تهیه و توزیع موادمخدر توسط فردی، با تحقیقات  پلیسی از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند.

سرهنگ وهاب محسن نژاد  افزود: ماموران انتظامی با مراجعه به محل، هفت متهم را حین استعمال و بسته بندی هروئین و تریاک دستگیر و مقداری موادمخدر به همراه سه عدد پایپ کشف کردند.

وی ادامه داد: استوار جواد عاشوری با رشوه شش میلیون ریالی یکی از متهمان برای رهایی از بزه انتسابی مواجه شده و ضمن رد رشوه، مراتب را در حضور همکاران خود صورتجلسه کرد.  

سرهنگ محسن نژاد گفت:متهمان با صورتجلسه رد رشوه و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4027119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها