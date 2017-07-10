تصویب ۱۶۰۰ طرح تحقیقاتی طی سال ۹۵ در علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا چمن گفت: در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۴ مرکز تحقیقاتی فعال داریم و ۵ مرکز در حال دریافت مصوبه هستند و کارهای ابتدایی آنها در حال انجام است، از مراکز تحقیقاتی فعال چهار مرکز هم بودجه مصوب مستقل دارند.

ثبت اطلاعات بهداشتی ۱۰۰هزار مبتلا به دیابت فارس

اعضای شورای سیاستگذاری تحول در نظام بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، برای هشتاد و هفتمین بار، پیرامون بررسی اولویت های سلامت در استان فارس، گرد هم آمده و تصمیم گیری کردند که برنامه ریزی برای برگزاری «بسیج غربالگری بیماری های دیابت و پرفشاری خون» از هفته دوم مرداد، از جمله تصمیمات این نشست بود.

این نشست با محوریت دو موضوع بررسی شاخص های طرح نظام سلامت در حوزه بهداشت و بررسی شاخص های طرح تحول در منطقه بهداشتی و درمانی آباده طشک با حضور دکتر محمدهادی ایمانیه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر محسن مقدمی معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر عبدالرسول همتی قائم مقام معاون بهداشتی، دکتر محمدجواد مرادیان معاون فنی معاونت بهداشتی و مسوولان واحدهای ستادی معاونت بهداشتی برگزار شد.

دکتر ایمانیه رییس دانشگاه در این نشست با تاکید بر پیگیری مسایل زیرساختی و نیروی انسانی شبکه های بهداشت و درمان، خواستار برگزاری نشست های مستمر با مسوولان شهرستانی در راستای ارتقای بهره وری منابع موجود شد.

وی بر لزوم برگزاری نشست های آموزشی برای نیروهای موجود در سیستم، در راستای ارتقای کیفیت و کفایت آنان تاکید کرد.

دکتر ایمانیه گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع پوسترهایی با محتوای شرح وظایف مراکز واگذار شده به بخش خصوصی تهیه و در این مراکز نصب شود تا مراجعان، اطلاعات کاملی در خصوص وظایف کارکنان و خدمات داشته باشند.

واگذاری نرم افزاری برای سنجش رضایت مراجعان به مراکز، برای بررسی عملکرد کارکنان و تمدید قراردادها بر این اساس، همچنین ارایه علت های قرار گرفتن چند شبکه بهداشت و درمان در جایگاه قرمز و زرد از نظر رتبه بندی ارائه کمی و کیفی خدمات، طی مدت ۴۸ ساعت، دو دستور رییس دانشگاه در این نشست بود که به تصویب رسید.

همچنین پیش بینی تدابیر لازم در خصوص اقدامات مناسب در هفته دوم مرداد که به عنوان هفته «بسیج غربالگری بیماری های دیابت و پرفشاری خون» اعلام شده است، در این نشست مورد تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

دکتر مقدمی معاون بهداشتی دانشگاه نیز آمادگی کامل این معاونت را در تامین تجهیزات و رفع مشکلات شبکه های بهداشت و درمان و مناطق بهداشتی و درمانی اعلام کرد و افزود: در شرایط فعلی هیچ بهانه ای برای کم کاری کارکنان محیطی در ارایه خدمات به عموم مردم وجود ندارد.

دکتر مرادیان معاون فنی معاونت بهداشتی نیز ضمن ارائه آخرین شاخص های به دست آمده از سامانه سیب، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیش از ۵۳ میلیون خدمت ثبت شده در سامانه، همچون ماه های گذشته همچنان در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.