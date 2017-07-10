به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان در مقایسه با سالهای قبل رشد شش درصدی و از نظر میزان سرمایه‌گذاری رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

وی بیان داشت: سال گذشته سه پروژه مهم تولیدی با سرمایه‌گذاری ۴۲۵ میلیارد تومان در استان افتتاح شد.

دیودیده کارخانه سیمان مارگون، کارخانه روغن گچساران و کارخانه آجر دهدشت را طرحهای مهم سال گذشته عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در این سه طرح با مجموع سرمایه‌گذاری از ابتدای شروع صنعت در استان برابر است.

وی مجموع مطالعات اکتشافی انجام شده در بخش معدن استان تا پایان سال ۹۴ را پنج هزار کیلومترمربع عنوان کرد.

دیودیده افزود: همچنین عملیات اجرایی و میدانی در سطح پنج هزار کیلومترمربع برای فسفات، بوکسیت و فلزهای کمیاب در استان آغاز شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمکهای فنی واعتباری به بخش تولید گفت: ۱۵ میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری به بخش تولید استان اختصاص یافته که به طرحهای دارای توجیه اقتصادی پرداخت می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: سال گذشته برای کمک به توسعه تولید در استان ۱۴۰ میلیارد تومان مصوب شد.