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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۵۵ مورد آتش‌سوزی جنگل در کهگیلویه و بویراحمد رخ‌داده است

۵۵ مورد آتش‌سوزی جنگل در کهگیلویه و بویراحمد رخ‌داده است

یاسوج- مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۵ مورد آتش سوزی جنگل از ابتدای سال جاری تاکنون در استان رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله بهشتی فر بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این آتش سوزیها ۲۵۸ هکتار از جنگلها و مراتع استان در آتش سوختند.

وی خسارات وارده به جنگلها را در این مدت ۵۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: به علت سخت گذر بودن ارتفاعات مهار آتش در برخی نقاط مشکل می شود و این امر میزان خسارات آتش سوزی را افزایش می دهد.

بهشتی فر با بیان اینکه استان احتیاج به بالگرد امدادی دارد، گفت: در این راستا باید اعتباری تخصیص یابد و همچنین تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیز نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.

وی تصریح کرد: در یک دهه گذشته ۸۷۴۹ هکتار از جنگلها و مراتع استان در آتش سوختند.

کد مطلب 4027130

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