به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از رضا بیرالوند قهرمان وزنه برداری لرستان با اشاره به اینکه بی نهایت سپاس گذاریم که امروز از جوان اول وزنه برداری کشور تقدیر می شود، اظهار داشت: وقتی من قهرمان قاره می شدم آقای بروجردی نماینده مردم بروجرد در چین سفیر بودند و تیم را حمایت می کردند و امروز ورزشکاران را به منزل خود دعوت می کنند و تقدیر می کنند.

وی با بیان اینکه الان همان نگاه به جوانان ما دارد منتقل می شود، ما به عنوان مدیران ورزشی از این مسئولینی که خالصانه در همه ابعاد به ویژه ورزش حمایت و تلاش می کنند سپاس گذاریم، تصریح کرد: مجموعه ورزش در همه نهادها مورد توجه است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به حوزه ورزش و لزوم تلاش بیشتر در این رابطه افزود: نگاه دولت هم به ورزش بسیار عمیق است و بسیار توانمند دارد عمل می کند.

مرادی با اشاره به اینکه طرح های بسیار خوبی در حوزه ورزش در دولت ارائه شده است و بودجه های خوب عمرانی به ورزش اختصاص داده اند، گفت: در حوزه تخصیص تجهیزات به استان لرستان نیز یک کار مشارکتی با استان انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در اسرع وقت امتیاز میزبانی کلاس های آموزشی را به لرستان می دهیم، تصریح کرد: در راستای حمایت از مربیان استان، تصمیم گرفته ایم در اولین آوردگاه مسابقات آسیایی آقای محمدتقی بیرالوند مربی رضا بیرالوند را به عنوان مربی اعزام کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: به این وسیله می خواهیم خسته نباشید بگوییم به مربیان استانی که الگو سازی کرده اند.

مرادی با تاکید بر اینکه اعتقاد من این است که ۶۰ درصد توانمندی رضا بیرالوند هنوز ظهور و بروز کرده و در ادامه راه باید فعالیت ایشان جدی تر شود، افزود: بازی های آسیایی می تواند فرصت مناسبی برای این امر باشد.

وی با اشاره به اینکه رضا بیرالوند از نظر اخلاقی هم الگو است که این نشانه تربیت بسیار خوبی است که پدر ایشان به عنوان مربی داشته اند، یادآور شد: برخی مربیان استانی را به صورت ادواری می توانیم در بدنه تیم ملی داشته باشیم که انگیزه بیشتر پیدا کنند.