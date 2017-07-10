رئیس جمهور ۶ لایحه مصوب دولت را تقدیم مجلس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ۶ لایحه مصوب هیأت وزیران را برای طی تشریفات قانونی تقدیم کرد.

در نامه های جداگانه روحانی به رییس مجلس شورای اسلامی در ارسال این لوایح آمده است:

«لایحه "موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق" که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ۲۵/۷/۱۳۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

همچنین لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه" که به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه ۳/۳/۱۳۹۶هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۴/۱۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌­المللی نقدینگی اسلامی" که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجلسه ۲۴/۲/۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری" که به پیشنهاد وزارت کشور درجلسه ۱۴/۹/۱۳۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

لایحه "موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی" که به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه ۱۶/۸/۱۳۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی

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