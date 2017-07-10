به گزارش خبرنگار مهر، موسی شربتدار ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: شهرداری مشهد خدمات الکترونیکی مختلفی را به شهروندان این شهر ارائه می کند که این خدمات در حوزه‌های فرهنگی، خدمات شهری، شهرسازی، حمل و نقل، پرداخت الکترونیک، سرویس‌های نقشه و مسیریابی است.

وی افزود: در راستای تحقق الکترونیکی شدن فر آینده ها در شهرداری مشهد و کنترل سیستمی موضوعات، ایجاد ارتباط بین سامانه‌های شهرداری و یکپارچه‌سازی آن‌ها طی سال های گذشته در اولویت بوده است.

شربتدار خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد با توجه به تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری و در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به تدوین برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی اقدام کرد که این موضوع منجر به صرفه‌جویی ۲۹۱ میلیارد تومانی در هزینه های این سازمان شد.

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد بیان کرد: تدوین ساختار تشکیلات شهرداری مشهد از موضوعاتی دیگری بود که در اسفند ماه سال ۹۵ به وزارت کشور ارسال شد، اما تاکنون پاسخی از وزارت کشور در این خصوص داده نشده است.

وی گفت: انعقاد ۱۱۶ قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد دیگر موضوعی است که طی این ۴ سال انجام شده و نسبت به دوره گذشته مدیریت شهری ۲.۵ برابر رشد داشته است.

وی گفت: مردم رکن اصلی شهر هستند و حقوق آنان باید محفوظ بماند و فدای این مسائل سیاسی نشود.