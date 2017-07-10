توده هوای گرم تا روز چهارشنبه در استان ایلام پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مردم استان ایلام گرمای بی سابقه ای را تجربه می کنند که موجب افزایش مصرف برق و آب در استان شده است، طبق گفته کارشناسان موج گرما که از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده تا روز چهارشنبه در استان ماندگار است.

یوسف شیخ الملوکی مدیرکل هواشناسی ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: خطر تغییر اقلیم به مسئله جهانی تبدیل شده و در ایران نیز این موضوع طی سال های اخیر به شکل افزایش دما نمود یافته است.

وی با اشاره به کاهش بارندگی ها در این استان طی دهه گذشته، افزود: بر اساس ارزیابی ها ایلام طی ۳۰ سال اخیر بین نیم تا یک و نیم درجه گرم تر شده است.

شیخ الملوکی افزود: یکی از دلایل خروج آب از این استان را شیب دار بودن سطح اراضی ذکر کرد که باعث می شود بخشی از آب ها به سمت کشور عراق و سایبر استان ها هدایت شود.

وی افزود: پیش بینی ها نشان می دهند که موج روز افزون گرما در این استان تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد و دمای هوا در مناطق گرمسیری به بالای ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد.

قطع شبکه برق مشترکان ایلامی محتمل است

در همین ارتباط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع نیروی برق ایلام بهره مند هستند، گفت: در صورتیکه مشترکان این شرکت الگوی مصرف بهینه را رعایت نکنند، با توجه به افزایش دما احتمال قطعی برق دور از انتظار نیست.

هادی شیرخانی تاکید کرد: پیش بینی ها از مصرف ۳۰۰ مگاواتی در استان خبر می داد که این مقدار به ۳۴۱ مگاوات رسیده است.

وی یادآور شد: افزایش استفاده از کولرهای گازی در افزایش سرانه مصرف برق در استان تعیین کننده بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام تاکید کرد: هم اکنون مصرف برق استان در حال سبقت گرفتن از تولید است که در این خصوص اگر مردم صرفی جویی نکنند و این روال ادامه پیدا کند، قطعی برق در استان وجود دارد ولی اگر مشترکان ۵ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند قطعی برق نخواهیم داشت.

روستاییان ایلام ۲ برابر میانگین کشور آب مصرف می کنند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام نیز گفت: میزان مصرف آب شرب در سطح روستاهای این استان به نسبت جمعیت بیش از دو برابر حد مجاز است.

نورالله تیموری گفت: الگو و متوسط مصرف روزانه آب در روستاهای کشور بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر در شبانه روز است اما در برخی نقاط روستایی این استان این میزان به ۴۵۰ لیتر نیز می رسد.

وی اضافه کرد: منابع تامین آب روستایی در استان ایلام ۱۶۶ منبع است که ۱۰۵ مورد آن چشمه و ۶۱ مورد چاه و قنوات است.

مدیرعامل آبفار ایلام تاکید کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم (سال ۹۲ تاکنون) ۵۶۴ میلیارد ریال برای اجرای طرح های بخش های مختلف آبرسانی به روستاهای این استان هزینه شده است این میزان اعتبار در سطح ۲۰۳ روستای این استان با ۱۷ هزار و ۳۲۴ خانوار و جمعیتی نزدیک به ۸۳ هزار نفر هزینه شده است.