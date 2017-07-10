ادامه تسلیح گروه های کرد سوری توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در ادامه کمک های نظامی آمریکا به گروه های کرد «پ ک ک» و «پ ی د» در سوریه به بهانه مبارزه با داعش، طی یک هفته گذشته دو محموله و در مجموع ۱۸۴ تریلی اسلحه برای این گروه در شمال رقه ارسال شده است.



بنا بر این گزارش، در ۵ ژوئن ۸۲ و در ۹ ژوئن نیز ۱۰۲ تریلی، در مجموع ۱۸۴ تریلی تسحیلات و مهمات نظامی با عبور از مرز عراق به حسکه که در کنترل گروه تروریستی پ ک ک قرار دارد فرستاده شده است.



تانکرهای سوخت و خودروهای نظامی هامر نیز در این محموله مشاهده شده است. به گفته برخی منابع محلی این محموله به عنوان «آمادگی برای حمله نهایی» برای پاکسازی رقه از داعش ارسال شده است.



همچنین در تاریخ ۵ ژوئن ۶۰، در ۱۲ ژوئن ۲۰، در۱۶ ژوئن ۵۰ و در تاریخ ۲۱ و ۲۲ ژوئن ۱۲۰ کامیون به مناطق تحت کنترل پ ک ک و پ ی د ارسال شد.



در سندی که خبرنگار آناتولی از وزارت دفاع آمریکا به دست آورده در لیست تسلیحاتی که به گروه های مختلف در سوریه از جمله پ ک ک و پ ی د ارسال خواهد شد، ۱۲ هزار تفنگ کلاشنیکف، ۶۰۰۰ عدد مسلسل، ۳۵۰۰ عدد مسلسل سنگین، ۳۰۰۰ عدد ضد تانک RPG-۷ ساخت آمریکا و ۱۰۰۰ عدد ضد تانک AT-۴ ساخت آمریکا یا SPG-۹ ساخت روسیه وجود دارد.



همچنین ۲۳۵ عدد خمپاره انداز، ۱۰۰ تفنگ تک تیراندازان، ۴۵۰ عدد دوربین دید در شب PV-۷ و ۱۵۰ عدد دوربین مادون قرمز به این گروه ih تحول داده شده است.