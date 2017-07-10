ساخت ۵۴ هزار مترمربع پروژه در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی راوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه علومپزشکی رفسنجان از سال ۱۳۶۵ به عنوان دانشکده پزشکی با پذیرش دانشجو در دو رشته پرستاری و پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۷۰ به دانشکده علومپزشکی تبدیل شد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۹۷۷ دانشجو در تمام رشته ها، ۱۸۴ نفر عضو هیأتعلمی و دو هزار و ۷۶۰ نفر پرسنل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته عمرانی در این دانشگاه، یادآور شد: این کمیته از سال ۹۴ با هدف بهرهگیری از خرد جمعی به عنوان مرجع تصمیمگیری در زمینه طرحها و پروژههای عمرانی، احداثی و توسعهای، ساماندهی و بهسازی فضاهای موجود در دانشگاه تشکیل شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علومپزشکی رفسنجان به پروژه های بهره برداری شده در این دانشگاه از سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در شش ماهه دوم سال ۹۲ چندین پروژه در معاونت غذا و دارو، مرکز بهداشتی درمانی شماره چهار، پایگاه بهداشتی فیضآباد، پایگاه اورژانس شماره دو و اتاق عمل زنان بخش زایمان بیمارستان علیبن ابیطالب (ع) در مجموع با زیربنای بیش از دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
راوری ادامه داد: در سال ۹۳ دانشکده پزشکی و مسجد نور در پردیس اصلی، خانه بهداشت محمدآباد میثم و نوسازی بخش داخلی زنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علیبن ابیطالب (ع) در مجموع با زیربنایی بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و با هزینهای بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی در سال ۹۴ تعداد ۲۷ پروژه شامل راهاندازی بخش سیتیاسکن مرکز آموزشی درمانی علیبن ابیطالب(ع)، نوسازی و راهاندازی بخشهای بستری و اعمال جراحی و تسهیلات زایمان و لنژری و CRS و پاویونهای بیمارستان انار، ۹ خانه بهداشت در روستاهای کورگه، اودرج، رضاآباد، لاهیجان، رکنآباد، درهدُر، بیاض، علیآباد نوق، بیاض و کبوترخان و ... با هزینهای بیش از ۱۱۴ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علومپزشکی رفسنجان بیان کرد: در سال گذشته نیز ۹ پروژه شامل خانه بهداشت جوادیه، خانه بهداشت درهدُر، مرکز بهداشتی درمانی داوران، مرکز بهرمان، مجتمع دندانپزشکی امامصادق(ع)، بهسازی بخش اطفال و PICU، مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره سه انار، ساختمان مدیریت بحران اورژانس انار و مرکز بهداشتی درمانی یادگار امام (ره) با مجموع زیربنای سه هزار و ۴۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال افتتاح شد.
راوری یادآور شد: در سال جاری نیز تاکنون سه پروژه از جمله بهسازی بخشهای ان آی سی یو، مغز و اعصاب، آندوسکوپی، لنژری و اسکیل لب، مرکز بهداشتی درمانی پیامبر اعظم (ص) و مرکز بهداشتی درمانی جهان آباد آستان قدس رضوی در مجموع با زیربنای بیش از دو هزار و ۳۰۰ مترمربع و با هزینهای بیش از ۳۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان داشت: بالغ بر ۵۴ هزار مترمربع پروژه در حال ساخت و ساز داریم و با اعتبارات ملی و استانی، کمکهای خیران و سایر منابع این پروژهها تکمیل و به بهرهبرداری خواهند رسید.
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