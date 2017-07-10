آغاز رهاسازی بالغ بر۴۰میلیون قطعه بچه میگو در آبهای هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، ،سید پرویز محبی گفت: امسال با صید بیش از ۴۰۰ قطعه میگو مولد شیلات هرمزگان گامی موفق در راستای بازسای ذخایر میگو در آبهای هرمزگان برداشته است.

وی با بیان اینکه بچه میگوها از گونه موزی بوده است تصریح کرد تاکنون بالغ بر ۵۰ میلیون قطعه بچه میگو در مرکز بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس – کلاهی تولید و برای رسیدن به اندازه مناسب به استخرهای خاکی سایت کولغان(واقع در شرق شهرستان بندرعباس) منتقل و در وزن یک و نیم گرم عملیات رهاسازی آنها در دریا با هدف کمک به بازسازی ذخایر میگو آغاز شده است.

محبی افزود: امید است بتوانیم امسال با رها سازی حدود ۴۰میلیون قطعه بچه میگو با کیفیت گامی مهم در بازسازی ذخایر میگو استان بر داریم.

وی با بیان اینکه رها سازی بچه میگو یکی از راهکارهای موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: امید است بتوانیم امسال شاهد رونق بیش از پیش صید صیادان زحمتکش استان باشیم.

مدیر کل شیلات هرمزگان اظهارکرد: ایجاد زیستگاه های مصنوعی در آبهای استان، تقویت یگان حفاظت منابع و آبزیان شیلات هرمزگان، کاهش صید غیر مجاز، مهار صید بی رویه ،رهاسازی بچه میگو در دریاو همچنین برنامه های فرهنگی، آموزشی و ترویجی شیلات هرمزگان در راستای حفظ و حراست از آبزیان را از مهم ترین برنامه های مهم شیلات هرمزگان در راستای ترمیم ذخایر آبزیان عنوان کرد.

در ادامه مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۹۰میلیون قطعه انواع آبزیان در دریا رهاسازی شده است.

ناصر کرمی راد با پیش بینی اینکه تا پایان سال ۳۸۰ میلیون قطعه انواع آبزیان در آبهای سرزمینی کشور رها سازی شود گفت: رهاسازی آبزیان در دریا امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از پارسال است.

وی با اشاره به اینکه ماهی‌های استخوانی، خاویاری، ماهیان سفید، کپور دریایی و سوف از جمله گونه هایی است که در آبهای شمال کشور بازسازی ذخایر می‌شود افزود: گونه‌های مختلف میگو و ماهی با توجه به شرایط آبی هر منطقه نیز تا کنون در آبهای جنوب از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان رهاسازی شده است.

مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: هدف از این رهاسازی حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان در دریا و پشتیبانی از جامعه صیادی کشور است و اکنون هرمزگان در زمینه رهاسازی و بازسازی میگو در بین استانهای دیگر پیشرو است.