آغاز مانور نظامی مشترک آمریکا، هند و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مانور نظامی سالانه نیروهای دریایی آمریکا، هند و ژاپن با نام «مالابار» روز گذشته در اقیانوس هند آغاز شد.

در این مانور که تا روز ۱۷ جولای ادامه خواهد داشت، رزم ناو امریکایی «نیمیتز»، رزم ناو هندی «ویکرامادیتیا» و بزرگترین کشتی نظامی ژاپن که یک رزم ناو هلی کوپتربر به نام «ایدزومو» است، شرکت خواهند داشت.

در بیانیه فرماندهی ناوگان اقیانوس هند گفته شده است که این مانور به منظور تمرین واکنش به تهدیدات مشترک مختلف در دریا و منطقه اقیانوس آرام و اقیانوس هند برگزار می شود.

مانور مالابار از سال ۱۹۹۲ هر سال برگزار می شود. ابتدا این مانور دوجانبه بود و با حضور نیروهای دریایی هند و آمریکا برگزار می شد، اما ژاپن هم پس از مدتی به آن اضافه شد.

سال گذشته این مانور در سواحل ژاپن برگزار شد.