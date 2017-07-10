به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه سومین همایش ملی راهیان نور در جمع خبرنگاران در خصوص هجمه های اخیر به سپاه اظهار داشت: هر زمانی که سپاه قدرتمند عمل می کند که البته همیشه اینجور است و از استقلال کشور دفاع می کند با واکنش نظام سلطه و امتدادهای آن در داخل مواجه می شود. باید بگویم این حقیقتی است؛ تمام شدنی نیست و بعد از این نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سپاه خود را در میدان بزرگ تقابل با دشمنان می بیند و استقامت، تحمل و صبر برای عبور از این مسائل را دارد.

سردار سلامی تاکید کرد: راه سپاه ساختن یک قدرت نفوذناپذیر و شکست ناپذیر برای جامعه اسلامی و دفاع از مظلومان و گرفتن حق مسلمانان از ظالمان است و این هجمه ها به سپاه موضوعات پیش پا افتاده و ناچیزی است که سپاه به آنها اهمیت نمی دهد و آن را مانعی برای رسیدن به اهداف خود نمی داند.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: سپاه عادت کرده به مسائل کوچک توجه نکند و با قدرت به مسیرش برای رسیدن به اهدافش ادامه می دهد.