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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

سردار سلامی در جمع خبرنگاران:

سپاه خود را در میدان بزرگ تقابل با دشمنان می بیند

سپاه خود را در میدان بزرگ تقابل با دشمنان می بیند

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سپاه خود را در میدان بزرگ تقابل با دشمنان می بیند و استقامت، تحمل و صبر برای عبور از این مسائل را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه سومین همایش ملی راهیان نور در جمع خبرنگاران در خصوص هجمه های اخیر به سپاه اظهار داشت: هر زمانی که سپاه قدرتمند عمل می کند که البته همیشه اینجور است و از استقلال کشور دفاع می کند با واکنش نظام سلطه و امتدادهای آن در داخل مواجه می شود. باید بگویم این حقیقتی است؛ تمام شدنی نیست و بعد از این نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سپاه خود را در میدان بزرگ تقابل با دشمنان می بیند و استقامت، تحمل و صبر برای عبور از این مسائل را دارد.

سردار سلامی تاکید کرد: راه سپاه ساختن یک قدرت نفوذناپذیر و شکست ناپذیر برای جامعه اسلامی و دفاع از مظلومان و گرفتن حق مسلمانان از ظالمان است و این هجمه ها به سپاه موضوعات پیش پا افتاده و ناچیزی است که سپاه به آنها اهمیت نمی دهد و آن را مانعی برای رسیدن به اهداف خود نمی داند.

جانشین فرمانده کل سپاه  تصریح کرد: سپاه عادت کرده به مسائل کوچک توجه نکند و با قدرت به مسیرش برای رسیدن به اهدافش ادامه می دهد.

کد مطلب 4027172
هادی رضایی

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