۸۴ هزار هکتار گندم در شهرستان رزن کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر دوشنبه در سومین کارگروه کشاورزی شهرستان رزن با اشاره به کشت ۸۴ هزار هکتار گندم در شهرستان رزن گفت: از این میزان ۷۰ هزار هکتار گندم دیم و ۱۴ هزار هکتار گندم آبی بوده است

وی از پیش بینی کاهش ۲۵ درصدی تولید گندم در سالجاری خبر داد و اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال ۱۱۵ هزار تن گندم برداشت شود در حالی که این میزان در سالگذشته ۱۵۰ هزار تن بوده است.

فرماندار رزن با بیان اینکه شهرستان رزن با دارا بودن ۵۰ درصد اراضی قابل کشت قطب کشاورزی استان همدان محسوب می شود عنوان کرد: ۲۵ درصد محصولات زراعی استان در شهرستان رزن تولید می شود.

وی با اشاره به وجود ۱۴ مرکز خرید در سطح شهرستان رزن گفت: سعی بر این بود که توزیع جغرافیایی این مراکز به گونه ای باشد که کشاورزان با طی کمترین مسافت محصولات خود را به فروش برسانند.

حسینی عنوان کرد: از سال ۶۷ با افت ۹۰ سانتی سطح آبهای زیرزمینی مواجه بوده ایم که با اقدامات مطلوب صورت گرفته این میزان با کاهش ۳۰ سانتی متری همراه بوده است.

وی تاکید داشت: بایداقدامات مناسبی با افزایش تعداد بازرسی ها و کاهش فعالیت دلالان صورت گیرد تا کشاورزان با کمترین دغدغه محصولات خود را به فروش برسانند.

فتحعلی حسینی در خصوص اهمیت حفظ و حراست از مزارع کشاورزی اظهار داشت: آتش زدن مراتع و مزارع کشاورزی جرم محسوب می شود و قابلیت پیگیری دارد.

وی همچنین به تشریح اهمیت سند راهبردی حفظ منابع آب پرداخت و گفت: اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی، توزیع ارقام محصولات کشاورزی با کارایی مصرف آب بالا، ترویج و توسعه استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار، کاشت زود گیاهان به منظور فرار از خشکی و تنش، افزایش راندمان آبیاری و تسریع در اجرای طرح های یکپارچه سازی از جمله راهکارهای قابل اجرا در مدیریت مصرف آب است.