به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی بیان داشت: تدوین سند راهبردی در حوزه بقاع متبرکه کشور و استان هرمزگان یقیناً یکی از رویکردهای بسیار منطقی و مثبت سازمان اوقاف و امور خیریه است که باعث ایجاد تحول در این قطب های فرهنگی کشور خواهد شد.

رئوفی در دیدار مجریان طرح ملی سند راهبردی بقاع متبرکه هرمزگان و مدیران اوقاف استان با اشاره به برنامه ریزی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در زمینه تدوین سند راهبردی بقاع متبرکه به عنوان قطب های فرهنگی کشور، عنوان کرد: برنامه ریزی و اجرای سند تحول راهبردی در بقاع متبرکه کشور گامی بلند و مثبت در راستای معرفی قطب های فرهنگی کشور می باشد.

رئوفی افزود: تدوین واجرای سند راهبردی درحوزه بقاع متبرکه کشور واستان هرمزگان یقیناً یکی از رویکردهای بسیار منطقی و مثبت سازمان اوقاف و امورخیریه کشور است زیرا مجموعه های که با برنامه مدون و مکتوب بسوی اهداف حرکت می کند حداقل 25 درصد موفق تر از مجموعه هایی هستند که برنامه مکتوب و راهبردی ندارند و هر سند و برنامه راهبردی که بیش از 40 درصد محقق شود برنامه موفقی است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت بهره گیری از دانش و تجربه دانشگاهیان در برنامه ریزی و تدوین سند راهبردی برای بقاع متبرکه کشور خاطرنشان کرد: تدوین سند راهبردی بقاع متبرکه کشور مستلزم بهره گیری از دانش و تجربه اعضا هیات علمی دانشگاه ها از بعد تئوری واستفاده از تجربه و دانش مدیران ذیربط از بعد عملیاتی و اجرایی است.

وی با اشاره به آمادگی استانداری هرمزگان برای کمک در تدوین و اجرای سند راهبردی بقاع متبرکه هرمزگان بیان داشت:استانداری هرمزگان و سایر دستگاه های اجرایی آماده هرگونه همکاری و مساعدت در تدوین و اجرای سند راهبردی بقاع متبرکه دراستان هرمزگان هستند.

رئوفی به فقدان وجود برنامه های راهبردی درمدیریت بقاع متبرکه کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و در این رابطه افزود: فقدان برنامه های راهبردی پنج یا ده ساله در بقاع متبرکه و مجموعه های فرهنگی و دینی کشور بسیار محسوس است و برنامه ریزی استراتژیک برای بقاع متبرکه کشورگامی مهم و امر مبارکی است که امیدواریم در راستای برنامه ششم توسعه سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه راهبردی توسعه استان هرمزگان که عملکرد آینده سازمان اوقاف و امورخیریه را به تصویر می کشد و برای مجموعه مدیران ، کارکنان، متولیان و اعضاء محترم هیات امناء راهکار و مسیر حرکت را ترسیم می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به کارکرد مهم دینی و فرهنگی بقاع متبرکه در ایران اسلامی، اظهار داشت: کارکرد دینی و فرهنگی مجموعه های فرهنگی خصوصاً بقاع متبرکه بعنوان قطب های زیارتی و سیاحتی و مورد علاقه مردم شریف و نجیب ایران به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و آثار باقیمانده از آنان بر کسی پوشیده نیست لذا بایستی تلاش شود تا این مجموعه ها متناسب با شائن و جایگاه والای اهل بیت (ع) باشند.