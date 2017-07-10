زنان محجبه مورد تجلیل قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر امروز دوشنبه در کارگروه حجاب و عفاف شهرستان سراب گفت: آنچه غرب برای کشور ما می خواهد آن چیزی نیست که برای جوامع خود به دنبال ان است.

وی افزود:غرب برای به استثمارکشاندن جوامع دیگر خانواده و عفاف را مورد هجمه قرارمی دهد.

فرماندار سراب تصریح کرد: مادران و دختران عصر رضاخانی برای حفظ چادر و حجاب خود از جان خویش می گذشتند و امروز بر میراث داران آن شیرزنان تکلیف است که پاسدار حجاب خود باشند.

گرشاسبی استفاده از روش ها و شیوه های نو در ترویج حجاب را موثر عنوان کرد و گفت: در روز حجاب و عفاف تشکل های مردم نهاد و نهادهای فرهنگی زنان و دختران محجبه و با حجاب را در معابر و مکان های عمومی مورد تجلیل و قدردانی قرارخواهند داد.

فرماندار سراب اجرای قانون حجاب و عفاف را در دولت تدبیر و امید نشانه ای از اهمیت حوزه فرهنگ و حوزه دینداری دانست و خواستارهمکاری مدیران ادارات با ستاد صیانت از حریم خانواده شد.

وی به برگزاری تجمع و راهپیمایی روز چهارشنبه اشاره و خواستارحضور پررنگ شهروندان در این مراسم شد.