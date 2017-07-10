۲۷۹ پروژه در بهشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی عصر دوشنبه در جمع مدیران این شهرستان درسالن فرمانداری بهشهر در مورد تخصیص اعتبارات تملک دارایی سال جاری اظهار کرد: در تخصیص اعتبارات امسال با اولویت راه و آب، ۱۱۵ میلیارد ریال به حوزه راه و ۸۷ میلیارد ریال به حوزه آب اختصاص یافته است و در مجموع ۵۷ درصد اعتبارات شهرستان به راه و آب اختصاص یافت.

سجادی افزود: در سال جاری شهرستان بهشهر پنجمین شهرستان استان مازندران در سهم بری از اعتبارات استانی است و در مجموع این اعتبارات در بین ۳۹ دستگاه اجرایی تقسیم شده است.

وی با اعلام اینکه برای سال جاری در مجموع ۲۷۹ پروژه تأمین اعتبار شده است؛ یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان نسبت به تسریع در تبادل موافقتنامه و جذب اعتبارات اقدامات لازم را به عمل آورند.

فرماندار بهشهر همچنین با بیان اینکه شاخص راه‌های آسفالته روستایی و شهری در شهرستان بهشهر ۲۶ درصد است؛ گفت: این شاخص در کشور ۶۵ درصد و در استان مازندران ۵۱ درصد است و شهرستان بهشهر در بخش راه با محرومیت‌های فراوان روبرو است.

سجادی افزود: با اختصاص اعتبارات مختلف در سال جاری ۱۱۵ میلیارد ریال به حوزه راه، ۸۷ میلیارد ریال به حوزه آب و بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن شهرستان بهشهر اختصاص یافت.

وی ادامه داد: همچنین ۳۳ میلیارد ریال به حوزه کشاورزی، بیش از ۲۰ میلیارد ریال به آموزش و پرورش و ۸ میلیارد ریال به حوزه ورزش و جوانان اختصاص پیدا کرد.