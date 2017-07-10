به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در این دیدار که عصر امروز برگزار شد با اشاره به ظهور پدیده تروریسم در جهان، صدمات و خسارت‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران از سوی گروه‌های تروریستی را دارای سابقه‌ای طولانی توصیف کرد و گفت: بارزترین جنبه از جنایت‌های تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از سوی گروهک منافقین بوده که به ترور مسئولان و مردم کشورمان دست زده و ۱۷ هزار نفر از هوطنان ما را به شهادت رسانده، اما متأسفانه این گروهک تروریست مورد حمایت کشورهای غربی است که نمونه اخیر این حمایت‌ها را در فرانسه شاهد بودیم.

منتظری افزود: سوال ما این است که آیا در جهان تروریسم خوب و تروریسم بد داریم؟ اگر اینگونه نیست پس چرا باید غربی‌ها بعضی از تروریست‌ها را مورد حمایت خود قرار می‌دهند و تنها با برخی دیگر گاهی مقابله می‌کنند.

دادستان کل کشور تأکید کرد:همه کشورها باید دست به دست هم بدهند و به مقابله جدی با پدیده تروریسم برخیزند و البته در این راه جمهوری اسلامی ایران قطعاً آماده انتقال تجربیات خود به جامعه بین‌المللی است.

منتظری تصریح کرد:اعتقاد داریم که تروریسم خطر بزرگی برای کل بشریت است و بر این اساس باید تعریف واحد و جامعی از تروریسم در سطح جهانی به دست بیاید.

وی یکی از مهمترین سازمان‌های مؤثر در مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته را اینترپل دانست و افزود:دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بویژه دادستانی کل کشور آماده همکاری و تعامل بیشتر در تحقق اهداف اینترپل در برقراری امنیت و مقابله با جرایم سازمان یافته است و در مقابل نیز انتظار داریم اینترپل سطح همکاری خود در همکاری با ایران را در مقابله با مجرمانی که باید در اختیار ایران قرار گیرند، افزایش دهد.

دادستان کل کشور یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای ضروری در همکاری‌های بین‌المللی را بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن را خیانت به بشریت می‌داند و بر این اساس نیز در راه مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر متحمل هزینه‌های بسیار شده و تعداد زیادی از نیروی انسانی و جوانان خود را از دست داده است و در عین حال نیز قاچاقچیان عمده مواد مخدر را مجازات می‌کند اما در این راه کمکی از سوی کشورهای دیگر خصوصاً غربی‌ها به ما نشده است و حتی مجازات قاچاقچیان مواد مخدردر ایران، از سوی غربی‌ها به اقدام‌های ضد حقوق بشری تعبیر شده و مارا محکوم می‌کنند.

در این دیدار دبیرکل سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران در خصوص موضوع مقابله با تروریسم ضمن ابراز تاسف و همدردی با مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمله تروریستی چندی پیش در تهران گفت: ما هم اذعان داریم هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با معضل تروریسم مقابله کند و به همین دلیل باید اجماع مناسبی در زمینه تعریف تروریسم در سطح جهان صورت گیرد.

یورگن اشتاک، تلاش‌های پلیس در جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری با اینترپل را مناسب و ارزنده اعلام کرد و افزود: هدف من از سفر به ایران علاوه بر حضور در نشست کالکان، انتقال و اعلام این پیام است که اینترپل برای همکاری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد.

وی مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر را بسیار مطلوب اعلام کرد و گفت:با جدیت حمایت خود را از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام می‌کنیم و معتقدیم مبارزه شما با قاچاق مواد مخدر باید از سوی جامعه جهانی رسمیت داده شده و به صورت جدی از آن حمایت شود.