کارنامه دولت در بخش جوانان موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در شصت و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به تلفیق سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش و جوانان در دولت قبل افزود: تجربه ۶ سال گذشته، اندیشمندان، متخصصان و مدیران اجرایی رده بالای کشور را به نقطه ای رساند که به دنبال ساختاری مقتدر برای همگرایی و هم افزایی دستگاههای مختلف در حل مشکلات جوانان باشند.

وی ادامه داد: در دولت قبل گفته شد که مذلهای مختلف برای مدیریت مسایل جوانان بررسی شده و تلفیق جوانان در ورزش مدلی است که ۵۰ کشور جهان از آن تبعیت می کنند اما ما بررسی کردیم و متوجه شدیم در کشورهایی که از این مدل پیروی می کنند، مسائل جوانان در حد اوقات فراغت دیده شده و به مشکلات ریشه ای همچون ازدواج و خانواده، هویت، اشتغال و مسکن پرداخته نشده است. بنابراین رئیس جمهور از مهرماه گذشته و همزمان با دوره جدید وزارت ورزش و جوانان، موضوع لزوم تفکیک بخش جوانان از ورزش را با من مطرح کرد.

سلطانی فر با اشاره به ظرفتیت های بالای اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری گفت: باید در کنار منابع دولتی سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. این استاد موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و از نظر گردشگری پتانسیل بالایی دارد.

وی در مورد مسئله مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری اظهار نگرانی کرد و افزود: این استان در کنار خوزستان، کرمان و گلستان آمار نگران کننده ای از مصرف مواد مخدر دارد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در بخش ورزش و جوانان تمرکز ویژه ای بر این استان داریم بویژه در ورزش روستایی و عشایری حساب ویژه ای روی استان چهارمحال و بختیاری باز کرده ایم.

سلطانی فر با بیان اینکه بودجه بخش جوانان درسال ۹۲ تنها ۶ میلیارد تومان بود خاطرنشان کرد: این بودجه امسال به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به لایحه تفکیک بخش جوانان از وزارتخانه تاکید کرد: بدنبال این نیستیم که بخشی از وزارتخانه جدا شود بلکه بدنبال بهترین راهکار برای ساماندهی امور جوانان هستیم و بهترین سناریو همین است که در حال پیگیری هستیم و امیدواریم با جدیت دولت و مجلس احیای سازمان ملی جوانان با سرعت انجام شود.

سلطانی فر گفت: باید بررسی کنیم تا ببینیم بهترین مدل برای تاثیرگذاری بیشتر در حوزه جوانان چه مدلی است هر چند که در همین شکل فعلی هم کارنامه دولت در بخش جوانان قابل قبول است.

وی با بیان اینکه تعداد سازمانهای مردم نهاد از ابتدای دولت به ۲ هزار سمن رسیده است، اضافه کرد: با وجود همه تنگناهها تعداد دفاتر مشاور ازدواج ۱۰ برابر شده و از مرز ۲۰۰ مرکز گذشته است. همچنین خانه های جوان که در دولت اصلاحات شکل گرفت اما پس از آن به دستگاههای مختلف سپرده شد در دولت یازدهم احیا شد و در حال حاضر ۵۰ خانه جوان درسراسر کشور فعالیت می کنند.

وزیر ورزش و جوانان به وام ازدواج اشاره کرد و گفت: تسهیلات ازدواج در سال ۹۲، ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین رقم وام از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان رسید.

سلطانی فر با بیان اینکه مطالبات جوانان فراتر از این موضوعات است، گفت: بحث احیای سازمان ملی جوانان از مهرماه گذشته از سوی رئیس جمهور توصیه شد و در اسفندماه مقدمات آن فراهم شد اما برای اینکه شائبه انتخاباتی بودن متبادر نشود موضوع احیا به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد. پس از انتخابات احیا سازمان جوانان در قالب لایحه ۳ وزارتخانه پیگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم احیای سازمان ملی جوانان به تنهایی حلال مشکلات نیست به ویژه در بخش اشتغال باید همه دستگاههای همگرایی داشته باشند با این حال به ساختار جدید بسیار امیدواریم.

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